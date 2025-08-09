Perfil del elegante TNI Lt. Gen. Tandyo Budi Revita, candidato para comandante adjunto del TNI

Yakarta, Viva – Después de mucho tiempo, el departamento Comandante Adjunto del TNI Finalmente revivido. Nombre del comandante adjunto TNI El plan fue inaugurado por el presidente Prabowo Subianto en la ceremonia del título de fuerzas operativas y honorarias militares en el Centro de Educación y Entrenamiento de las Fuerzas Especiales, Batujarar, West Bandung, West Java, el 10 de agosto de 2025.

Número Letjen tni tandyo budi Revita, quien actualmente se desempeña como subdirector de gabinete del Ejército (Wakasad), estaba sobresaliendo como un oficial de TNI de alto rango que sería inaugurado por el presidente Prabowo Subianto como comandante adjunto del TNI.

Nacido en Surakarta, Java Central, el 21 de febrero de 1969, el teniente general Tandyo provenía de una familia y educadores militares. Su padre era maestro, mientras que su hermano, el mayor general (Ret) Nugroho Budi Wiryanto, había servido como comandante del comandante militar III/Siliwangi e inspector adjunto.

Pasó la Academia Militar (1991) y vino de la rama de infantería. Desde 1995, su carrera ha fluido en varias posiciones importantes, tanto como comandante del batallón, comandante de la Brigada del Ejército Kostrad y el Ministerio de Defensa.

El oficial ganador de las estrellas Yudha Dharma Nararya había servido como Danrem 142/TTG (2016 – 2017); Pangdam IV/Diponegoro (2023-2024), y finalmente se desempeñó como subdirector de personal del ejército o Wakasad (2024-presente).

Se sabe que la posición del comandante adjunto del TNI solía estar vacío durante años desde que fue llenado por última vez por el general (ret.) Fachrul Razi en 1999-2000, antes de ser eliminado por el presidente Gus Dur.

El comandante adjunto del comandante de TNI se refiere a la regulación presidencial (Peres) número 84 de 2025, que reemplaza a Peres número 66 de 2019 con respecto a la Organización del Ejército Nacional Indonesio (TNI).

El perpresa regula la estructura y el nivel de rango en el TNI con más detalle, incluido el puesto de comandante adjunto de TNI que ahora debe ser retenido por un oficial de alto estelar de alto estelar.

«El puesto de comandante adjunto se ocupará de acuerdo con Peres número 84 de 2025. En el reglamento, este puesto debe estar cubierto por oficiales de cuatro estelares de cuatro estras», dijo Kristomei.

Este último perpresa también trajo una serie de cambios en la estructura organizativa del TNI, incluido el aumento de rango en varias posiciones estratégicas. Por ejemplo, el puesto de operaciones asistentes del comandante TNI que anteriormente era un rango de dos estras, ahora es un tres estrellas.

«En el Perpres, por ejemplo, se mencionó que las operaciones de asistente del comandante de TNI ahora supervisa al jefe de las operaciones de la Oficina y Asistente Adjunto, todas las cuales ajustan sus filas», agregó Kapuspen.

Además de la inauguración del comandante adjunto del TNI, la agenda de la ceremonia de fuerza operativa y honoraria militar el 10 de agosto de 2025 también se llenó de incrustar el rango de estrellas de honor y mágico a TNI o soldados retirados que fueron considerados muy dedicados al llevar a cabo sus deberes.