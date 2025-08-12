Perfil del comandante militar de Tuanku Tambusai Mayor Gen. Agus Hadi Waluyo, experto en artillería, se graduó de Akmil 1995!

Yakarta, Viva – Mayor general (Mayjen) Agus hadi waluyo Confiado oficialmente para dirigir el Kodam XIX/Tuanku Tambusai, un nuevo comando en el entorno del ejército que supervisa las regiones de las Islas Riau y Riau. Su nombre está incluido en la lista de seis oficiales de alto rango Ti asis El rango de dos estrellas que obtuvieron el mandato de liderar los nuevos resultados de Kodam de la reestructuración de la organización TNI.

El mayor general Agus se graduó de la Academia Militar (AKMIL) en 1995. Su carrera militar es bastante larga y llena de experiencia, desde la tarea en el este de Indonesia hasta la región de Java Occidental.

Carrera militar: desde el batallón hasta Kodam

Informes de varias fuentes el martes 12 de agosto de 2025, el viaje profesional de Agus en el ejército comienza desde la unidad artillería Medan. En el período 2011 a 2013, se confiaba en el comandante del Batallón Armado 10/Brajamusti. Los siguientes dos años, precisamente 2013-2014, AGUS tomó el puesto de comandante del Distrito Militar (Dandim) 1624/East Flores, una posición estratégica que fortaleció su experiencia en el campo.

Conocido como experto en artillería de Medan, AGUS tiene un historial sólido en el sector de armamento. Este dominio es cada vez más visible cuando es el director del Ejército de Pussenarmed de las Fuerzas Armadas (Dirbinsen) de las Fuerzas Armadas Indonesias en 2018-2021.

Posición estratégica en el campo de la artillería

Además de ser un Dirbinsen, AGUS también fue confiable como comandante del Centro de Educación de Artillería Medan (Danpusdikarmed) en 2023-2024. Esta posición no solo enfatiza su experiencia en el sector de artillería, sino también su papel en la impresión de una generación de soldados de artillería confiables.

En 2024, AGUS había servido como asistente adjunto para el personal para el desarrollo del personal (Waasspers) del comandante de TNI, acompañó al general de Agus Subiyanto. Poco después, regresó a su campo de especialización al liderar el centro de la artillería Medan (Danpussenarmed), antes de ser nombrado finalmente como Pangdam XIX/Tukuku Tambusai.

Kodam XIX/Tuanku Tambusai: región y rol

Kodam XIX/Tuanku Tambusai es uno de los nuevos Kodam formados para fortalecer el sistema de defensa de la tierra en Indonesia. El área territorial incluye la provincia de Riau y las islas RIAU, áreas estratégicas que tienen un valor importante tanto en términos de seguridad económica como nacional.

Como el comandante militar, AGUS no solo es responsable de fomentar el poder militar en la región, sino que también garantiza una buena coordinación con los gobiernos locales, la policía y otros elementos de defensa.

Traces de liderazgo y experiencia

Con experiencia en experiencia como experto en artillería y experiencia liderando varias unidades, se considera que AGUS tiene la capacidad adecuada para liderar este Kodam estratégico. Su experiencia en la gestión de la fuerza de combate y el fomento del personal es un capital importante para fortalecer la defensa en las regiones de las Islas Riau y Riau.

El nombramiento del mayor general Agus Hadi Waluyo como comandante militar de XIX/Tuanku Tambusai marcó un nuevo capítulo en su carrera, así como un paso estratégico para el Ejército en la defensa fortalecedor en la región occidental de Indonesia.