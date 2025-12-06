Perfil de Ustaz Evie Effendi nombrada sospechosa en caso de violencia doméstica infantil, conocida como predicadora de jerga

VIVA – Designación de Ustaz Evie Effendi Como sospechoso en un caso de presunta violencia doméstica (KDRT) contra su hijo de 19 años, su nombre ha vuelto a ser ampliamente discutido por el público. No sólo por su estatus legal, sino también por su trayectoria como predicador popular de Bandung, conocido por su cercanía con los jóvenes y su estilo de conferencia único. El caso, que fue denunciado desde julio de 2025, está entrando ahora en una nueva fase después de que la policía de Bandung elevara su estado a la etapa de investigación.

Lea también: Ustaz Evie Effendi nombrada sospechosa



Aunque lleva mucho tiempo en el mundo de la predicación, esta vez el foco de atención es ciertamente diferente al habitual. Evie Effendi, que estuvo presente como motivadora espiritual con un enfoque relajado, tuvo que someterse al proceso legal con otros tres familiares, la madre de la víctima, la tía de la víctima y el tío de la víctima.



Ustaz Kondang de Bandung Evie Effendi Foto : Cepi Kurnia/tvOne/Bandung

Lea también: La policía examinó los casos de violencia infantil, Ustaz Evie Effendi: Decidimos hacer las paces



Los cuatro fueron acusados ​​en virtud de la Ley para la Eliminación de la Violencia Doméstica. Según la confirmación del jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la policía de Bandung, el comisario Anton, un examen de seguimiento está programado para los días 9 y 10 de diciembre de 2025. Hasta ahora, Evie no ha proporcionado una declaración oficial sobre la determinación del sospechoso.

Además de las cuestiones jurídicas, Ustaz Evie Effendi es conocida como una predicadora que fomenta la cercanía con los jóvenes feligreses. Nacido en Bandung el 19 de enero de 1976, creció con un estilo de predicación anti-mainstream, más relajado, lleno de humor, usando jerga sundanesa y cantando a menudo rimas. No es de extrañar que se le atribuye firmemente el sobrenombre de «Ustaz Galia».

Lea también: Ustaz Evie Effendi sospechosa de cometer violencia doméstica, la policía eleva el estatus a investigación



Antes de hacerse ampliamente conocida, la trayectoria vital de Evie estuvo llena de historias de altibajos. Trabajó durante decenas de años como técnico de I+D en una fábrica de vaqueros y mezcló cientos de colores para productos vaqueros famosos. También ha tenido experiencias de vida difíciles, como estar involucrado en bandas de motociclistas y consumir drogas. De hecho, cumplió tres meses en el centro de detención de Kebon Waru debido a abusos. Esta historia luego se convirtió en un punto de inflexión y lo llevó por el camino de la predicación.

Evie empezó a predicar en las calles, dirigiéndose a los jóvenes y a los delincuentes que querían emigrar. De aquí surgió el Movimiento Juvenil Hégira, una comunidad que creció rápidamente en Bandung y atrajo a muchos seguidores jóvenes. Su popularidad luego se extendió a través de la radio, la televisión y las redes sociales.