Perfil de Safrie Ramadhan, la boxeadora sospechosa de tener un romance con la celebridad de Instagram Julia Prastini

Jacarta – No Safrie Ramadhan De repente se convirtió en un tema candente de discusión pública después de ser identificado como un hombre sospechoso de tener una aventura con una celebridad. Julia Prastinio mejor conocido como Jule.

Lea también: Datos sobre la celebridad Julia Prastini, también conocida como Jule, que tuvo el corazón de engañar al marido de Na Daehoon, resulta que esta es su figura infiel.



Este problema surgió luego de que circularan videos y fotografías que muestran el cariño entre ambos en las redes sociales.

El propio Safrie es conocido como bóxer Profesional indonesio que ha aparecido en el evento The Trilogy.

Lea también: La figura de Celebgram Julia Prastini alias Jule, esposa de Na Daehoon, un hombre de Corea del Sur que engañó, ya tiene 3 hijos



Safrie también es bastante activa en las redes sociales, especialmente en Instagram. Anteriormente usó una cuenta. @safrie.ramadan, Sin embargo, esta cuenta ahora ha desaparecido de la plataforma después de que el público discutiera ampliamente el tema de su romance con Jule.

Lea también: Razón por la que la celebridad Julia Prastini, también conocida como Jule, engañó a Na Daehoon: cansada de estar constantemente embarazada



También se dice que tiene antecedentes religiosos islámicos y varios vídeos lo muestran completando estudios en una universidad en línea.

Esta noticia se volvió cada vez más popular luego de que varias cuentas de TikTok compartieran fotos y videos que mostraban momentos íntimos entre Jule y una figura sospechosa de ser Safrie. En uno de los vídeos se ve a Jule siendo besada sin llevar hiyab, a pesar de que la mujer es su esposa. no hay tiempo.

En respuesta a este problema, Jule finalmente pareció brindar una aclaración a través de una carga en Instagram Story el domingo 26 de octubre de 2025.

«Sé que últimamente han estado circulando muchas cosas sobre mi vida personal. No quiero evitarlo ni buscar excusas, y soy consciente de que mis problemas personales han repercutido en muchas partes», escribió.

La madre de tres hijos admitió su error y se disculpó con su esposo, su familia e incluso la marca que había estado trabajando con ella.

«Mi familia, amigos y marcas me han decepcionado y causado molestias. Por supuesto, también pido disculpas a las personas y partidos que me han apoyado todo este tiempo», continuó Jule.

En su declaración, Jule también espera que el público no blasfeme contra otras partes involucradas en este caso.

«Les pido a mis amigos que no molesten e insulten a las personas más cercanas a mí y a mis amigos, así como a marcas o partidos que utilicen fotos o vídeos conmigo», subrayó.

«Me doy cuenta de que he decepcionado a mucha gente y realmente lamento los errores cometidos. Sé que la confianza no es fácil de generar, pero prometo superarme y hacer de esto una lección valiosa para que no vuelva a suceder», continuó.