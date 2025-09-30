Perfil de Ponpes de Al Khoziny Buduran, ya un siglo de antigüedad

SidoarjoVIVA – Se cubre el dolor profundo Internet de internado islámico Al Khoziny Buduran, Sidoarjo. El edificio de tres correos utilizado como Musala colapsada el lunes 29 de septiembre de 2025, a cientos Santri En medio de la Oración de la Congregación de Asar.

Según los informes, este incidente reclamó a más de 100 víctimas, docenas todavía estaban jugando tratamiento y tres de ellas murieron.

Esta tragedia no solo deja heridas para la familia extendida de Pesantren, estudiantes y guardianes de Santri, sino que también se siente por la comunidad en general, especialmente los círculos. Nahdlatul ulama (Nu) y la comunidad Pesantren.

Esto es natural, recordando Ponpes de Al Khoziny es uno de los pesantren más antiguos de Java Oriental que tiene más de un siglo de antigüedad y ha dado a luz a muchos eruditos principales de Nusantara.

Historia del establecimiento de Ponpes Al Khoziny

Musala en Ponpes Al Khoziny Sidoarjo se derrumbó en el Santri

Recolectar Nu en línea java estePonpes Al Khoziny se estableció en el rango de 1926-1927. Sin embargo, también hay otra información del actual cuidador de internado, KHR Abdus Salam Mujib, quien dijo que Al Khoziny ha existido desde 1920.

Este pesantren fue fundado por KH Khozin Khouruddin o conocido familiarmente como Kiai Khozin Sepuh, hija -en la ley de Kh’qub, cuidador de la escuela de internado islámico Siwalanpanji.

Esta relación hace que Al Khoziny todavía esté conectada a uno de los Pesantren más antiguos de Java Oriental que también dio a luz a muchos grandes eruditos.

Según varios ex alumnos, Kiai Khozin fundó este pesantren para su hijo, Kh Moh Abbas, después de regresar a estudiar desde La Meca. Inicialmente solo en forma de casa, pero gradualmente muchos estudiantes vinieron a recitar el Corán hasta que finalmente se desarrolló en internados islámicos.

Big Kiai y Nu trazas

El nombre de Al Khoziny a menudo se llama «Pondok Buduran» porque se encuentra en el pueblo de Buduran, siguiendo la tradición de la comunidad que comúnmente está integrado pesantreno con el nombre de la aldea como Tebuireng o Tambak Rice.

Este pesantreno también tiene una relación cercana con el fundador de Nahdlatul Ulama. Wasid Mansur, autor de la biografía de Kh Abdul Mujib Abbas, dijo que Kiai Khozin tenía un parentesco con KH Hasyim AsyariNU Fundador. Ambos estaban en cuñado, ambos habían sido Nyantri en el internado islámico Siwalanpanji que en ese momento fue criado por los suegros de Kiai Khozin.

No es de extrañar que Al Khoziny más tarde se convirtiera en uno de los centros importantes en la red científica de Pesantren en Java Oriental. La ubicación también está cerca del internado de Siwalanpanji, solo alrededor de un kilómetro. Hasta ahora, Al Khoziny sigue siendo un cráter Candradimuka para el nacimiento del conocimiento del conocimiento y el carácter.

El legado de un siglo

Durante más de 100 años, Ponpes Al Khoziny continuó contribuyendo a imprimir ulama, intelectuales y líderes religiosos. Su existencia no es solo un centro de educación, sino también una parte importante de la historia del desarrollo del pesantreno en Java Oriental.

La tragedia del colapso de Musala el 29 de septiembre de 2025 fue un fuerte golpe para la familia extendida de Al Khoziny. Sin embargo, su larga historia y contribución al mundo de la educación islámica en el archipiélago siguen siendo un legado valioso que será recordado y continuo por la próxima generación.