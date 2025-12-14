Perfil de Niena Kirana, la esposa de Dito Ariotedjo que es discreta pero influyente

Jacarta – Familiar Aquí Ariotedjo se ha convertido nuevamente en un tema candente de discusión en los espacios públicos. Se dice que el ex Ministro de Juventud y Deportes (Menpora) de la República de Indonesia enfrenta serios problemas en su vida personal con su esposa, Niena Kirana Riskyana.

La cuestión de la ruptura de su matrimonio surgió después de que circulara la noticia de que Niena solicitó el divorcio, que supuestamente fue provocado por la presencia de un tercero. ¿Es verdad? Desplázate para saber más, ¡vamos!

Esta especulación se volvió cada vez más discutida cuando el nombre de Davina Karamoy también se vio arrastrado a la vorágine de cuestiones. Esta sospecha se fortaleció después de que Niena Kirana Riskyana compartiera una carga que llamó la atención de los internautas. En su Instagram Story, Niena subió un video que muestra a Davina Karamoy haciendo ejercicio en las instalaciones del gimnasio del Ministerio de Juventud y Deportes.

La carga generó inmediatamente diversas interpretaciones, especialmente cuando iba acompañada de una breve declaración que tenía un tono satírico.

«Vamos, los que quieren ser como @davinakaramoy van al gimnasio en @kemenpora», escribió Niena en su carga, vista desde la cuenta de TikTok @leylemager2, citada el domingo 14 de diciembre de 2025.

Aunque este tema está cada vez más extendido, hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento oficial ni de Dito Ariotedjo ni de Niena Kirana Riskyana sobre la noticia del presunto tercero o la demanda de divorcio. Sin embargo, los internautas notaron un cambio de actitud en las redes sociales. Se sabe que Dito y Niena ya no se siguen las cuentas de Instagram del otro, lo que ha desatado aún más especulaciones sobre el estado de su hogar.

En medio de la confusión sobre este tema, la atención pública se centró en la figura de Niena Kirana Riskyana. Muchos internautas sienten curiosidad por conocer los antecedentes de la mujer que acompaña a Dito Ariotedjo desde hace muchos años. Entonces, ¿quién es Niena Kirana?

Se sabe que Dito Ariotedjo se casó con Niena Kirana Riskyana Fuad el 31 de marzo de 2018. Niena Kirana proviene de una familia prominente y tiene sangre árabe de su padre, Fuad Hasan Masyhur. Su padre es conocido como el fundador y propietario de Maktour Indonesia, una conocida agencia de viajes de lujo para Hajj y Umrah.

Con estos antecedentes, se dice que Niena Kirana Riskyana es una de las herederas del negocio familiar en el ámbito de los viajes religiosos. Sin embargo, su trabajo no se limita sólo al mundo empresarial. Niena también es conocida como una política de alto rango del Partido Golkar, aunque rara vez está en el centro de atención de los medios y prefiere mantener su vida personal en privado.