Perfil de Nadif Zahiruddin, supuestamente el nuevo amante de Azizah Salsha

Yakarta, Viva – número Nadif zahiruddin Últimamente nuevamente llamó la atención del público, especialmente relacionado con el tema de su cercanía con el personaje celebridad a saber Azizah salsha. Aunque se sabe que el divorcio de Azizah Salsha con el futbolista de Pratama Arhan fue inaugurado el 29 de septiembre de 2025.

Leer también: Azizah Salsha fue capturada íntima de la ex Anya Geraldine, Netizen: aún no es el momento de Iddah, ¿verdad?



El momento en que se convirtió en la conversación fue cuando Nadif estuvo presente en el reciente aniversario de Azizah Salsha. En la foto, circulando en las redes sociales Azizah posando íntimamente con Nadif Zahiruddin para presentar comentarios inclinados considerando que la celebridad se había divorciado.



La cercanía de Nadif Zahiruddin y Azizah Salsha Foto : Tangakapan layar tiktok @tathyonkasagar

Leer también: Desde la política hasta el negocio de la energía, esta es la figura del hermano menor de Jusuf Kalla que fue arrastrado por la corrupción del West Kalimantan PLTU RP1.3 billones de billones



Entonces, ¿quién exactamente nadif zahiruddin? Después de Viva resume el miércoles 8 de octubre de 2025, perfil Se espera que Nadif Zahiruddin completo sea amado Nueva Azizah Salsha.

Perfil de Nadif Zahiruddin

Leer también: Azizah Salsha está ocupada de vacaciones, Pratama Arhan Repost of Confusion Content: Silence es una respuesta



Nadif Zahiruddin nació el 6 de noviembre de 1995 en Medan, North Sumatra. Es decir, en 2025, tenía 30 años. Desde la edad de los adolescentes, Nadif ha estado estudiando en el extranjero. Asistió a la escuela en Cushing Academy, Massachusetts, Estados Unidos, en 2011-2013.

Después de graduarse de la escuela secundaria, Nadif continuó su educación superior en la Universidad de Bentley, Waltham, Massachusetts, Estados Unidos, y se especializó en finanzas con una economía menor. Ganó la Licenciatura en Ciencias en Finanzas en 2017.

Además, Nadif también participó en el programa de verano en la London School of Economics and Political Science (LSE) en 2016. La experiencia académica en estas dos prestigiosas universidades fortaleció su conocimiento en el campo de los negocios y finanzas globales.

Antes de graduarse de la universidad, Nadif había mostrado un gran interés en el mundo de la inversión y los negocios. Comenzó su carrera como una banca de inversión interna en Danareksa Securities en 2015.

En 2016, también se había convertido en analista de verano en Citi Global Subsidiaries Group, una de las principales instituciones financieras del mundo. Esta experiencia le dio una visión amplia sobre la estrategia de inversión y la gestión financiera de las grandes empresas.



Perfil de Nadif Zahiruddin Foto : Captura de pantalla de Instagram @nadif_zahiruddin

Hablando de parejas, Nadif tiene una relación con las celebridades Anya Geraldine. También apareció en varias fotos sobre cuentas de celebridades indonesias.

Más tarde, Nadif volvió a ser un tema candente después de estar vinculado con Azizah Salsha, una celebridad que acababa de divorciarse del futbolista de Pratama Arhan. Algunas fotos de su cercanía circularon en las redes sociales y cosechan varias reacciones del público.