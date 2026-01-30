Perfil de Mirza Adityaswara, vicepresidente del OJK que también dimitió

Jacarta – Vicepresidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros o FSA Mirza Adityaswara tras Mahendra Siregar, quien anunció su dimisión este viernes 30 de enero de 2026.

A través de su declaración oficial, OJK enfatizó que el proceso de renuncia de Mirza Adityaswara no afecta la implementación de los deberes, funciones y autoridad de OJK en la regulación, supervisión y mantenimiento de la estabilidad del sector de servicios financieros a nivel nacional.

En este sentido, la implementación de los deberes y responsabilidades del Vicepresidente de la Junta de Comisionados de OJK se llevará a cabo temporalmente de acuerdo con las leyes y disposiciones de gobernanza aplicables para garantizar la continuidad de las políticas, la supervisión y los servicios al público y a los actores de la industria de servicios financieros.

El siguiente es el perfil de Mirza Adityaswara.:

Este hombre sonriente nació el 9 de abril de 1965 en Surabaya, Java Oriental. Mirza Adityaswara tiene más de 30 años de experiencia en la industria de servicios financieros. Comenzó su carrera como comerciante en Bank Sumitomo Niaga en 1989 y luego trabajó como jefe de Investigación y Negociación de Valores en Bahana Sekuritas de 2002 a 2005.

Luego, llegó a Credit Suisse Securities Indonesia en 2005-2008 como director, jefe de investigación de acciones y análisis bancario. Luego, se desempeñó como director general, jefe de Mercado de Capitales de Mandiri Sekuritas y economista jefe de Bank Mandiri Group durante 2008-2010.

Además, los miembros de la Junta de Comisionados y el director ejecutivo de la Junta de Comisionados de la Corporación de Seguro de Depósitos o lps en 2010-2013. Después de eso, Mirza Adityaswara se desempeñó oficialmente como vicegobernador principal del Banco de Indonesia de 2013 a 2019.

Mientras se desempeñaba como vicegobernador del Banco de Indonesia, no era ajeno a los deberes y funciones de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK). Durante 2015-2019, se le asignaron funciones adicionales como miembro ex officio de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros (DK OJK) del Banco de Indonesia.

Durante ese tiempo, Mirza Adityaswara tuvo la tarea de supervisar la implementación de la sinergia institucional entre BI y OJK en el contexto de la política macroprudencial del Banco de Indonesia que se correlaciona con la supervisión y regulación del sector de servicios financieros.

Después de servir en el Banco de Indonesia (BI), se desempeñó como personal experto del Ministro de Finanzas en 2020-2022 y director principal del Instituto de Desarrollo Bancario de Indonesia (LPPI) para el período 2020-2022.