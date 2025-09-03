Perfil de Miliano Jonathans, un jugador descendiente de Depok que se convirtió oficialmente en ciudadano y jugó en el FC Utrecht

Yakarta, Viva – Equipo nacional indonesio Obtenga una nueva munición antes de la jornada de la FIFA septiembre de 2025. Talentoso joven extremo, Miliano Jonathansoficialmente convertirse en un ciudadano indonesio (Ciudadano indonesio) Después de hacer un juramento en Yakarta, miércoles 3 de septiembre de 2025.

Leer también: Elkan Baggott reemplazó a Mees Hilgers después de retirarse del equipo nacional de Indonesia?



Aunque nacido y criado en los Países Bajos, Miliano tiene un vínculo cercano con Indonesia, especialmente DePok, West Java, que es la ciudad natal de su abuela de la línea del padre. En una ocasión, el jugador de 20 años reveló que su padre amaba mucho a Indonesia.

«Mi padre también dijo que realmente extrañaba la comida indonesia, después de unas vacaciones, solo conversó sobre la comida», dijo Miliano Jonathans.

Leer también: Garuda Muda Infertil, gigante asiático derrotado por el equipo nacional indonesio U-23, en cambio, ganó grande



Esta historia hace que el estado de los ciudadanos indonesios de Miliano se sienta especial, porque no es solo una formalidad, sino también parte del vínculo emocional de la familia con la patria.

Carrera del club: ahora defendiendo FC Utrecht

Leer también: Más popular: Mees Hilgers renunció, 4 jugadores del equipo nacional de Indonesia en la Liga Top Europea





Penyerang FC Utrecht, Miliano Jonathans

Miliano Jonathans siguió su carrera futbolística desde la infancia en los Países Bajos. Se unió a la Academia Vitesse Arnhem a una edad temprana, luego penetró en el primer equipo e hizo su debut en Eredivisie en abril de 2022. Junto con Vitesse, registró docenas de actuaciones y varios objetivos importantes.

En enero de 2025, Miliano se mudó oficialmente a otro Eredivisie Club, FC Utrecht, con un valor de transferencia de alrededor de 300 mil. En este nuevo club, obtuvo un contrato a largo plazo hasta 2028 y se confiaba en que apareciera en la competencia Eredivisie y la calificación de la Europa League.

Basado en la temporada 2024/25 y el comienzo de la temporada 2025/26, Miliano ha recolectado más de 40 apariciones profesionales a nivel superior. Es conocido como extremo con velocidad, habilidad de regate y visión de ataque agudo.

Depok City tiene una larga historia como residencia familiar de ascendencia holandesa desde el período colonial. Este sendero conecta a Miliano Jonathans con Indonesia. Su presencia en el equipo nacional ahora es un símbolo de apego histórico, así como una gran oportunidad para elevar los logros de Garuda Muda.

Con el estatus oficial de los ciudadanos indonesios, Miliano Jonathans tiene una gran oportunidad para fortalecer directamente al equipo nacional indonesio. Se considera que el estilo de juego rápido coincide con las tácticas de Shin Tae-yong, y el sector de ala de Garuda obtendrá variaciones adicionales de ataques.