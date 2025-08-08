Perfil de Mayjen Lucky Avianto, Kopassus Best Warrior que ahora está dirigido por Kodam xxiv/Mandala Trikora

Yakarta, Viva – El Ejército (AD) estableció oficialmente seis generales de dos estrellas para liderar seis nuevos comandos regionales militares (Kodam). Uno de los llamados atención es el mayor general. Avianto Luckyque se cree que puede modelar Kodam XXIV/Mandala Trikora con el área, incluida Merauke, South Papua. La inauguración oficial está programada el 10 de agosto de 2025.

Leer también: Estas tres figuras liderarán las fuerzas Elite 3 Matra Tni, ¿quién eres?



Jefe del Servicio de Información del Ejército, General de Brigada Wahyu Yudhayana, explicó que los seis nuevos Pangdam Ti asis. Se espera que la formación de nuevos kodam fortalezca el alcance del comando, el control de operación y la rápida respuesta a la dinámica de seguridad en sus respectivas regiones.

Antecedentes y educación

Leer también: 10 hechos terribles detrás de la muerte de Prada Lucky: solo 2 meses de ser un TNI, torturado en una multitud



Lucky Avianto nació en Yakarta, el 2 de octubre de 1974. Se graduó de la primera generación de Magelang Taruna Nusantara High School, especializada en el campo de la infantería. Su carrera militar se volvió aún más brillante después de completar la educación en la Academia Militar de 1996 (AKMIL), ganó un premio Adhi makayasa Como el mejor graduado.

Sus logros continuaron al asistir a la educación regular de la escuela de personal y al Comando del Ejército (Dikreg Seskoad) Clase 49 en 2011, donde también se convirtió en el mejor graduado. El clímax, en 2023, Lucky nuevamente registró los logros como los mejores graduados académicos en PPSA 24 Instituciones de Defensa Nacional (Lemhanna).

Leer también: Mutaciones de los 9 últimos Brigadier General: a partir de Seskoad, Basarnas al Ministerio de Defensa



Carrera militar y especialización

Mayjen Lucky Avianto es conocido como boina roja o oficial de infantería Kopassus. Se han llevado a cabo varias posiciones estratégicas, que incluyen:

Waasops Danjen Kopassus (2015-2016)

Asrena Danjen Kopassus (2016-2017)

ASOPS Danjen Kopassus (2017-2018)

Comandante del Grupo 1/Kopassus (2018-2019)

En 2020, se confiaba en el comandante del comando del Grupo 1 y la Fuerza de Tarea de Puskodalops Covid-19. Después de eso, sirvió como ASOPS Kasdam XVIII/Kasuari (2020-2021) y Kapusdiklat Bin (2022-2023).

Finalmente, antes de ser nombrado como el comandante militar XXIV/Mandala Trikora, Lucky ocupó dos cargos a la vez: comandante del Comando de Operaciones Tni Habema y el Comandante del Regimiento Principal XII/Tanjungpura.

Nueva tarea en el sur de Papúa

Kodam XXIV/Mandala Trikora, que será dirigido por el mayor general Lucky Avianto, es una de las principales fortalezas del ejército en la región del sur de Papúa. Esta posición exige la capacidad de dirigir operaciones militares en áreas estratégicas que tienen desafíos geográficos y una compleja dinámica de seguridad.

Se espera que el liderazgo de Lucky, conocido por ser disciplinado y tiene un historial de logros en la unidad de élite, puede traer estabilidad y fortalecer la defensa en la región.

Con un fondo como el mejor graduado en diversas educación militar y la experiencia de liderar la unidad de élite, el mayor general Lucky Avianto se convirtió en una figura digna para llevar a cabo esta gran tarea.