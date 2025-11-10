Perfil de Marsinah, una trabajadora designada héroe nacional por el presidente Prabowo

Jacarta – Cada 10 de noviembre, el pueblo indonesio recuerda los servicios de los guerreros que se sacrificaron por la libertad y la justicia. Sin embargo, además de los héroes que luchan en el campo de batalla, también hay héroes que luchan por los derechos de las personas desde diferentes líneas.

Uno de los cuales es Marsinauna trabajadora a la que ahora se le otorga oficialmente el título héroe nacional por el presidente Prabowo Subianto. La concesión de este título se anunció el lunes 10 de noviembre de 2025, coincidiendo con la conmemoración del Día de los Héroes.

Además de cumplir la promesa hecha durante la conmemoración del Primero de Mayo, este paso es también el reconocimiento por parte del Estado del importante papel de Marsinah en la historia de las luchas de los trabajadores indonesios.

Perfil de Marsina

La acción del jueves recuerda Marsinah Foto : ENTRE FOTOS/M Ibn Chazar

Marsinah es trabajadora de PT Catur Putera Surya (CPS) ubicada en Porong, Java Oriental. Es conocido por luchar activamente por el bienestar de sus compañeros de trabajo y se atreve a oponerse a las políticas de la empresa que se consideran injustas.

En ese momento, el Gobierno Provincial de Java Oriental había fijado el salario mínimo provincial (UMP) en 2.250 IDR o el equivalente a un aumento del 20 por ciento con respecto al salario básico anterior. El gobierno también emitió una circular pidiendo a todos los empleadores que aumentaran los salarios de los trabajadores de acuerdo con estas disposiciones.

Sin embargo, PT CPS se negó a aumentar el salario básico y sólo aumentó las asignaciones, mientras que el salario principal se mantuvo en 1.700 IDR al mes. Esta política se considera perjudicial para los trabajadores porque los beneficios no son fijos, especialmente para las trabajadoras que en ocasiones no pueden trabajar por motivos de salud, embarazo o menstruación.

Marsinah también rechazó enérgicamente la decisión y encabezó una protesta masiva exigiendo justicia. La acción iniciada por Marsinah condujo luego a una huelga masiva en la fábrica.

Sin embargo, la situación se agravó cuando varios trabajadores fueron citados al Comando del Distrito Militar (Kodim) como parte de una mediación. Durante el Nuevo Orden, la participación de los militares en los asuntos laborales no era infrecuente.

Cuando supo que sus colegas habían sido obligados a dimitir, Marsinah se enfadó aún más y decidió acudir al Kodim en busca de claridad. Desafortunadamente, esa decisión en realidad se convirtió en el comienzo de una gran tragedia en su vida.

El 8 de mayo de 1993, dos días después del incidente de Kodim, el cuerpo de Marsinah fue encontrado sin vida en una cabaña en el bosque de Wilangan, Nganjuk. Los resultados post-mortem mostraron lesiones graves en la parte inferior del cuerpo, huesos rotos y órganos internos gravemente dañados.