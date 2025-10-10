Perfil de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, Mujer Valiente de Venezuela

Oslo, viva – María Corina Machado, Penérima Hadiah Premio Nobel de la Paz 2025, es líder de la oposición en Venezuelaun símbolo de resistencia al chavismo y uno de los críticos más acérrimos del gobierno venezolano bajo el liderazgo de Nicolás Maduro.

Machado ha liderado la lucha por la democracia frente al creciente autoritarismo en Venezuela. Ha estado escondido desde que el candidato que apoyaba perdió las elecciones de 2024 ante el presidente Nicolás Maduro, una votación ampliamente considerada fraudulenta.

El Comité Noruego del Nobel, que otorgó el premio, dijo en un comunicado que seleccionó a Machado «por su incansable trabajo en la lucha por los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».



María Corina Machado declarada Premio Nobel de la Paz 2025

El comité dijo que seleccionó a Machado principalmente por sus esfuerzos por promover la democracia «frente al continuo autoritarismo generalizado en Venezuela».

Machado, de 58 años, nació en Caracas el 7 de octubre de 1967. Su padre, Henrique Machado, era un destacado empresario del sector metalúrgico, y la empresa de su familia fue absorbida por el gobierno chavista.

Asistió a una escuela católica de élite para niñas en Caracas y a un internado en Wellesley, Massachusetts. Es ingeniero industrial de la Universidad Católica Andrés Bello y licenciado en Finanzas del Instituto de Estudios Superiores Administrativos, y posteriormente trabajó en la empresa familiar Sivensa.

En 1992 fundó la Fundación Atenea, que brinda ayuda a niños que viven en la pobreza en Caracas. Una década después, se convirtió en activista política y fundadora de Súmate, un grupo sufragista que lideró los esfuerzos para volver a oponerse a Hugo Chávez, el fundador del movimiento socialista de Venezuela, y a Maduro.

Machado ingresó a la Asamblea Nacional en 2010, luego de obtener un número récord de votos. Machado lidera el partido de oposición Vente de Venezuela y en 2017 ayudó a fundar la alianza Soy Venezuela, que une a las fuerzas prodemocracia en el país a través de fronteras políticas.

En 2023 anunció su candidatura a la presidencia en las elecciones generales de 2024. Sin embargo, a Machado se le impidió postularse debido a lo que el gobierno llamó irregularidades financieras cuando era legislador nacional. Apoyó a otro candidato, Edmundo González Urrutia.