Perfil de Kenny Austin, un apuesto actor llamado el nuevo novio de Amanda Manopo

VIVA -En en medio del ajetreo y el bullicio del mundo del entretenimiento, nombres Kenny Austin Volver al centro de atención de la comunidad. Se rumorea que este talentoso actor y modelo tiene una relación especial con una hermosa actriz. Amanda ManopoDespués del momento de su unión, cuando la escalada se convirtió en el Monte Merbabu viral en el universo virtual.

Este incidente no solo provocó especulación entre los fanáticos, sino que también agregó a la lista de los últimos chismes de celebridades del que más se habló. Para aquellos de ustedes que sienten curiosidad por la figura de Kenny Austin, el siguiente perfil completo está empaquetado en profundidad, comenzando desde el fondo hasta su carrera en la industria del entretenimiento indonesio.

Perfil de Kenny Austin

Kenny Austin nació en Medan el 16 de abril de 1992 y creció en un entorno que respalda el autos desarrollado. Antes de sumergirse en el mundo glamoroso, completó su educación de pregrado en el campo de la ingeniería mecánica en la Universidad de Sumatra del Norte.

Este sólido formación educativa muestra que Kenny no solo se basa en la apariencia física, sino también al intelecto. Su carrera en el mundo del entretenimiento comenzó cuando ganó el primer puesto de segundo lugar en el concurso L-Men of the Year en 2014. Este logro le abrió la puerta para representar a Indonesia en el evento Mister Internacional 2015, donde llegó al top Ten.

No solo eso, Kenny también ganó varios premios prestigiosos, como el mejor disfraz nacional, Mister Plaza de Norte y Mister Vertex, que confirmó cada vez más su posición como un modelo internacional.

Después del éxito en la etapa de modelado, Kenny Austin comenzó a explorar el mundo de la actuación. Su debut ocurrió en 2016 a través de una película de pantalla grande titulada *Dubsmash *, donde interpretó a dos personajes a la vez, a saber, Bobby y Rully. Este doble papel es un trampolín para su carrera, demuestra su capacidad para adaptarse a varios desafíos de actuación.

Desde 2017, Kenny se ha vuelto más activo en la pantalla a través de una serie de FTV populares, como si olvides, no amas, el hombro del camino es solo para ti, y el amor es mágico. También protagonizó los éxitos de telenovelas, incluido Bawang Merah Bawang Putih y allí había dos amor, que hacían su nombre más ampliamente conocido por el público leal de la televisión indonesia.

Además, Kenny no se detuvo en los medios convencionales. Continuó desarrollando sus alas a una plataforma digital jugando un papel en series web, cortometrajes y películas de televisión. Su flexibilidad en retratar varios géneros, desde dramas románticos hasta historias de aventuras, haciéndolos actores versátiles y en demanda por parte de los productores.

Con una postura atlética y una cara hermosa distintiva, Kenny es a menudo un ídolo para las mujeres, que fortalece aún más su imagen como uno de los posibles actores jóvenes en Indonesia.

Cercanía a Amanda Manopo

Volviendo al último problema de chismes, la cercanía de Kenny Austin con Amanda Manopo llamó por primera vez la atención cuando los dos estuvieron involucrados en el Proyecto de telenovela de Cinta Yasmin.

La química natural que irradia de sus interacciones en la pantalla hace que la audiencia sea «Baper» o se lleva, hasta que surge la especulación de que la relación se extiende a la vida real. El clímax ocurrió el 7 de agosto de 2025, cuando sus fotos y videos subieron al Monte Merbabu a través del camino de Suwanting junto con otros grupos circularon ampliamente.

Se suben en las redes sociales personales y las cuentas oficiales de Merbabu a través de Suwanting muestran momentos íntimos cuando ambos bajan por la montaña, lo que inmediatamente se convierte en una sensación. Hasta ahora, el contenido se ha visto más de 7.1 millones de veces, con 333,400 me gusta y 1,269 comentarios, la mayoría de los cuales contienen apoyo y curiosidad de los internautas.

Aun así, tanto Kenny como Amanda no han proporcionado confirmación oficial con respecto al estado de su relación. Esto hace que los fanáticos sean más entusiastas, al tiempo que respetan el espacio de privacidad de los dos artistas.

En esta era de las redes sociales aceleradas, este tipo de chismes a menudo es un condimento para la industria del entretenimiento, al tiempo que aumenta la popularidad de las celebridades involucradas. Es rumor nuevo amante ¿Amanda Manopo continuará haciendo realidad? Solo el tiempo puede responder. Lo que está claro, el perfil de Kenny Austin como actor guapo y sobresaliente brilla cada vez más en el medio de este foco.