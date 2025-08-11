Perfil de Jonathan Sianipar, General 2 Estrella del Tni Batak Toba que ahora es el Jabat Pangdam xxiii/Palaka Wira

Yakarta, Viva – El Ejército (AD) estableció oficialmente seis generales de dos estrellas para liderar seis nuevos comandos regionales militares (Kodam). Uno de los llamados atención es el mayor general. Jonathan Binsar Parluhutan Sianiparque se cree que lidera el Kodam XXIII/ Palaka Wira, que incluye las regiones del centro de Sulawesi y West Sulawesi.

Leer también: Prabowo General elogio quiere ser el comandante de la ceremonia, esta es la figura del comandante de Kostrad, teniente general M Fadjar



El jefe de la Oficina de Información del Ejército, el general de brigada Wahyu Yudhayana, explicó que los seis nuevos Pangdams eran oficiales de alto riesgo con un historial de liderar una unidad estratégica dentro del ejército. Se espera que la formación de nuevos kodam fortalezca el alcance del comando, el control de operación y la rápida respuesta a la dinámica de seguridad en sus respectivas regiones.

Soldado de élite Kopassus

Leer también: Válido, Kopassus, Marines y Kopasgat liderados por el general de tres estrellas



El general general Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar no es una figura extranjera en el mundo militar. Este oficial de alto rango se graduó de la Academia Militar de 1993 (AKMIL) y es un soldado del Comando de las Fuerzas Especiales (Kopassus): las fuerzas de élite del ejército indonesio cuya reputación es reconocida por el mundo. Por el nombre, está claro que es descendiente de Toba Batak, como lo demuestra el clan Sianipar adjunto a la parte posterior de su nombre.

Su carrera militar en Kopassus se estiró mucho, de 2007 a 2017, con una serie de posiciones estratégicas. Desde el rango de mayor, Jonathan ha sido confiable como Pabandya Ops Kopassus (2007-2008), luego lidera el Batallón 13/Grupo 1 Kopassus (2008-2009). También se desempeñó como Centro Dansekomando para el Ejercicio de Educación y Fuerzas Especiales (PusdikPassus) en 2009-2010.

Leer también: No es ideal, las razones del TNI agregaron 6 nuevos Kodam, 20 Brigif y 100 Batallones de infantería



Disparo en la estructura de comando

Al ocupar el rango de teniente coronel, Jonathan fue nombrado Dandenma Kopassus (2010-2011), Waasops Danjen Kopassus (2011-2012) y Wadan Group 1/Kopassus (2012-2013). El pico de su carrera en estas fuerzas de élite se produjo cuando se confiaba en que era el comandante del Grupo 1 Kopassus en 2013, el puesto que ocupó durante un año antes de servir como asistente de operaciones (ASOPS) Danjen Kopassus (2014-2016).

En 2016, Jonathan asistió a su educación en el personal y la escuela de comandos de TNI (Sesko TNI) y luego se convirtió en un oficial intermedio de Kopassus. Poco después, ocupó su cargo de comandante del Regimiento de Taruna de la Academia Militar (Danatero Akmil) hasta 2018.

Tarea en el área de conflicto

Cuando con el rango de coronel, Jonathan tenía el palo de mando como el comandante del 172 Korem/Praja Wira Yakthi en Abepura, Jayapura, bajo el Kodam XVII/Cenderawasih Papua. Esta posición se llevó a cabo de 2018 a 2020, un período que exigió un liderazgo fuerte en la región con una situación de seguridad dinámica.

Después de servir en Papua, Jonathan fue retirado a la sede del Ejército (Mabesad) como oficial del medio Denma, luego se transfirió al Ministerio de Defensa para servir como director de Kersinhan en la Dirección General de Strahan Kemhan.

Confiado por el comandante del TNI y KSAD

La carrera de Jonathan incluso estaba subiendo cuando el comandante de TNI en ese momento, general Andika Perkasalo colocó como Jefe de Gabinete de la División de Infantería 1/Kostrad basada en el decreto del número de comandante de TNI: KEP/179/II/2022, con fecha del 25 de febrero de 2022. Menos de un año, nuevamente ganó la confianza para servir como personal especial del jefe de personal del ejército (KSAD) General Dudung AbdurachmanAntes de convertirse finalmente en asistente del Jefe de Gabinete del Ejército, su puesto antes del nombramiento como el Comandante Militar XXIII/Palaka Wira.

Gran misión en Kodam xxiii/Palaka Wira

Con una gran experiencia, especialmente en las tropas de élite de Kopassus y las operaciones estratégicas, General de 2 estrellas Esto se ve como la figura correcta para liderar el nuevo Kodam. Las regiones centrales de Sulawesi y West Sulawesi tienen desafíos de seguridad complejos, que van desde posibles desastres naturales hasta problemas de seguridad que requieren una respuesta rápida.

Se espera que su presencia pueda generar un aumento en la profesionalidad de los soldados, fortalecer la sinergia con las autoridades locales y garantizar que cada amenaza para la seguridad pueda anticiparse adecuadamente.