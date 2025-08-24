Perfil de Janice Tjen, una exitosa jugadora de tenis indonesia para terminar 21 años de espera en el Grand Slam

Yakarta, Viva – número Janice Gann en medio del foco después de calificar con éxito para la ronda principal US ABIERTO 2025, uno de los torneos de Grand Slam más prestigiosos del mundo. Este logro se siente especial porque es un año de 21 años que Indonesia regrese a un representante en el Grand Slam. Previamente, jugador de tenis Putri Angelique Widjaja actuó en la edición 2004 del US Open.

Antecedentes y carrera temprana

Janice Tjen nació el 7 de febrero de 2001 en Yakarta. Comenzó a saber tenis desde la infancia y mostró un gran talento a nivel junior. Desde que era un adolescente, Janice a menudo apareció en el grupo de edad de torneos internacionales de tenis que representa a Indonesia.

Su seriedad en la búsqueda de una carrera hizo que Janice continuara sus estudios y perfeccione la capacidad del tenis en los Estados Unidos. Se unió a la Universidad de Pepperdine, uno de los campus con una fuerte tradición de tenis en la NCAA. Allí, Janice se desarrolló rápidamente y había traído a su equipo del campus para aparecer en la final del campeonato de tenis femenino de la NCAA.

Pisar una carrera profesional

Después de completar su educación, Janice se centró en una carrera a nivel profesional. Participó en varios torneos de la gira de tenis mundial de ITF, recolectando puntos por punto para mejorar la clasificación de WTA.

A pesar de la feroz competencia, Janice mostró consistencia con varias veces alcanzando la ronda final y los títulos ganadores en el nivel de ITF. Poco a poco, comenzó a penetrar el ranking que permite aparecer en los clasificatorios de Grand Slam.

El clímax ocurrió este año cuando Janice penetró en la calificación del US Open 2025. Con una lucha persistente, se deshizo de varios oponentes duros hasta que finalmente derrotó a los jugadores japoneses en el partido decisivo.

Juego juguetón

Se sabe que Janice tiene una línea de base sólida con un revés ordenado y un rally largo consistente. Además, una fuerte mentalidad de competencia es uno de los capital importante para competir en el nivel superior.

Logros importantes

Pasando la ronda principal de US Open 2025 (primer Grand Slam en Carrera)

Campeonato de tenis femenino finalista de la NCAA con Universidad Pepperdine

Varias veces los campeones en el torneo de la gira de tenis mundial de ITF

Una vez fortalecido, el equipo nacional de tenis indonesio en la región multiecente

Esperanza para el tenis indonesio

La presencia de Janice Tjen en la etapa abierta de los Estados Unidos se convirtió en un símbolo del ascenso del tenis indonesio, especialmente el sector femenino. En las últimas dos décadas, nombres como Angelique Widjaja, Wynne Prakusya y Yayuk Basuki se convirtieron en un ícono, pero después de eso los logros de Indonesia se habían desvanecido a nivel de Grand Slam.

Ahora, Janice es una nueva cara de la esperanza de Indonesia. Con una edad de 24 años, la oportunidad de desarrollarse es mayor y competir en el torneo de élite mundial sigue siendo abierta.