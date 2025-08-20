Perfil de Inosentius Samsul, el único candidato para jueces de MK del sustituto del DPR Arief Hidayat

Yakarta, Viva – RPD RI propuesto oficialmente Inosentio SamsulJefe de la agencia de experiencia del DPR, como el único candidato para el juez del Tribunal Constitucional (MK). Fue presentado para reemplazar Arief Hidayat Que se jubilará el 3 de febrero de 2026, justo cuando tenga 70 años.

Esta propuesta se decidió después de que el DPR recibió una carta de notificación del liderazgo de MK el 5 de agosto de 2025. La carta numerada 3093.1/kp/07.00/08/0825 confirmó el final del mandato de Arief Hidayat.

Ajuste y prueba adecuada el Comisi III

Como solo candidato, Inosentius se sometió a una prueba adecuada y adecuada (ajuste y prueba adecuada) en la Comisión de la Cámara de Representantes III. En su presentación, enfatizó que el compromiso de mantener el Tribunal Constitucional sigue siendo una institución judicial independiente, responsable y libre de cualquier intervención de partidos.

«Mi esperanza es que el Tribunal Constitucional permanezca establecido como una institución judicial independiente, responsable y confiable. Libertad en el sentido de estar libre de la influencia o presión de ciertas partes o grupos», dijo Inosentio.

También aludió a la importancia de cambiar las percepciones negativas públicas del DPR que a menudo se considera que produce productos legales de baja calidad. Según él, se debe enderezar para que el proceso de legislación no siempre se subestima.

El sendero de carrera de Inosentius Samsul

Inosentius nació en Manggarai, East Nusa Tenggara (NTT), el 10 de julio de 1965. Su educación básica fue tomada en NTT hasta que se graduó de la escuela secundaria. Después de eso, emigró a Yogyakarta para estudiar derecho en la Universidad Gadjah Mada (UGM) y se graduó con éxito en 1989.

Sin detenerse allí, continuó su educación legal en la Universidad de Tarumanegara (1997) y luego ganó un Doctorado de Derecho de la Universidad de Indonesia (2003).

Su carrera en el DPR comenzó en 1990 como personal de la Secretaría General del DPR. Poco a poco, pisó varias posiciones importantes para ser confiado como:

Investigador en el Parlamento de Derecho (1995-2015)

Jefe del Centro para el Diseño de la Agencia de Experiencia DPR RI (2015-2020)

Jefe de la Agencia de Experiencia General de la Secretaría de DPR RI (2020 -ahora)

En su posición como jefe de la agencia de experiencia del DPR, Inosentius estuvo activo en diversas discusiones sobre el gran proyecto de ley, desde la revisión de la ley MD3, la revisión de la ley MK, hasta el proyecto de ley de creación de trabajo.

Además del Parlamento, su nombre también fue registrado como el Comisionado Presidente de PT Semen Baturra TBK basado en la decisión anual de GMS el 27 de mayo de 2025.

Centrarse en la independencia de MK

En la prueba adecuada y adecuada, Inosentio enfatizó que su visión principal como juez constitucional es garantizar que el Tribunal Constitucional siga siendo alto como una fortaleza de la Constitución. Rechaza el dominio de ciertos grupos para influir en la decisión del Tribunal Constitucional.

«El Tribunal Constitucional debe mantenerse neutral, no debe asumir que la opinión de ciertas partes siempre es cierta, mientras que el DPR siempre se considera que produce una ley que no está calificada. Esa es la reflexión y los desafíos que quiero responder», dijo Inosentius.

Llenando la silla dejada por Arief Hidayat

Como se sabe, el tiempo del departamento Juez de MK Arief Hidayat finalizará en febrero de 2026. De conformidad con la ley número 7 de 2020 con respecto al Tribunal Constitucional, un juez constitucional es desestimado con respeto si alcanza la edad de 70 años.

Por lo tanto, si el proceso de prueba de factibilidad funciona sin problemas, Inosentius Samsul llenará inmediatamente los asientos dejados por Arief.