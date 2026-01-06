Perfil de Hilmi Gimnastiar, jugadora de Putra Jaya Pasuruan realizando patadas de Kung Fu en la Liga 4

VIVA – Competencia Liga 4 PSSI vuelve a estar en el centro de atención, no por la calidad del juego, sino por un incidente violento que perjudicó el espíritu deportivo. Una acción vergonzosa ocurrió en el partido de dieciseisavos de final que los unió Putra Jaya Pasuruan con Perseta 1970 Tulungagung en el estadio Gelora Bangkalan.

Lea también: Al realizar patadas de Kung Fu, los jugadores de Putra Jaya Pasuruan fueron amenazados con una prohibición de por vida para jugar



En medio del partido, un momento en los minutos finales dejó una nota oscura para el fútbol base indonesio.

El incidente se produjo cuando el partido entraba en el minuto 71. El jugador de Putra Jaya Pasuruan, Muhammad Hilmi Gimnastiar, lo hizo patadas de kung fu hacia el pecho del jugador de Perseta 1970 Tulungagung, Firman Nugraha. Esta acción ocurrió mientras el partido aún estaba en desarrollo y fue presenciada por el público a través de una transmisión en vivo en el canal de YouTube PSSI Asprov East Java.

Lea también: El jugador de Putra Jaya Pasuruan da una patada de Kung Fu al pecho del oponente en la Liga 4



En el informe del partido se decía que las acciones de Hilmi no indicaban un intento de apoderarse del balón. En cambio, inmediatamente apuntó una fuerte patada al cuerpo del oponente. Como consecuencia del impacto, Firman cayó y tuvo que ser sacado del campo en camilla antes de ser atendido en una ambulancia.

Se informa que Firman está despierto, pero todavía siente dolor en el pecho y está en tratamiento intensivo. El árbitro que dirigió el partido sin dudarlo recompensó inmediatamente a Hilmi con una tarjeta roja.

Lea también: Hendra Carabao fortalece a Persikoba, Laskar Elang Putih está listo para competir para subir de rango



El partido en sí terminó con una aplastante victoria de Perseta 1970 Tulungagung sobre Putra Jaya Pasuruan con un marcador de 7-2. Sin embargo, el resultado del partido pareció eclipsado por un incidente que luego generó críticas de los internautas y aficionados al fútbol nacional.

Perfil de Muhammad Hilmi Gimnasta

Muhammad Hilmi Gimnastiar nació en Pasuruan el 15 de marzo de 2005. Juega como centrocampista y viste la camiseta número 23 con Putra Jaya Pasuruan. Hasta el momento no ha habido información oficial sobre el estado de su contrato ni la duración de su estancia en el club.

En respuesta a este incidente, la dirección de Putra Jaya Pasuruan tomó medidas firmes. A través de la cuenta oficial de Instagram @ps.putrajaya, El club anunció el despido de Hilmi basándose en un comunicado numerado PSPJ/02/05-01-2026.

El líder del diario PS Putra Jaya Sumurwaru, Gaung Andaka Ranggi P, pidió disculpas a todas las partes, especialmente a Perseta 1970 Tulungagung, por las acciones de sus jugadores. El comunicado se hizo público a través del post oficial del club.