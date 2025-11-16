Perfil de Habib Bahar bin Smith, de quien se dice que abandonó a Helwa Bachmid después de casarse en secreto

VIVA – El mundo virtual se ha visto recientemente animado por la confesión de una joven modelo llamada Helwa Bachmidquien se hace llamar la esposa de Habib Bahar Bin Smith. Helwa admitió que el habib la había casado en secreto, e incluso dijo que la habían descuidado y que no le habían dado una vida adecuada durante el matrimonio. También destacó que el matrimonio se realizó sin dote, lo que hizo que el público se sorprendiera y sintiera aún más curiosidad por la figura. Habib Bahar bin Smith.

El nombre Habib Bahar no es un nombre nuevo en el mundo de la da’wah indonesia. Esta figura, cuyo nombre completo es Sayyid Bahar bin Ali bin Smith, es conocido por su estilo de predicación firme, ruidosa y ardiente al pronunciarla.



Habib Bahar bin Smith y Helwa Bachmid

Nacido en Manado el 23 de julio de 1986, Habib Bahar es el hijo mayor de siete hijos de Ali bin Smith e Isnawati Ali. Proviene de ascendencia árabe Hadhrami del grupo Alawiyyin con el apellido Aal bin Sumaith, por lo que se le atribuye el título «habib» como descendiente de la familia del Profeta Muhammad SAW.

Su viaje de predicación comenzó a atraer la atención del público en 2007, cuando fundó el Consejo de Defensa del Rasulullah en Pondok Aren, Tangerang del Sur. Esta asamblea cuenta con una congregación bastante numerosa, especialmente de las zonas de Pondok Aren, Ciputat y Pesanggrahan.

No solo eso, también desarrolló una educación basada en salaf a través del internado islámico Tajul Alawiyyin en Pabuaran, Kemang, Bogor. Este internado islámico es conocido por estudiar el Libro Amarillo y enseñar métodos de aprendizaje clásicos, lo que lo convierte en uno de los centros de educación religiosa de la región.

Durante su viaje de predicación, se sabía que Habib Bahar era cercano a Habib Rizieq Shihab y a menudo participó en diversas acciones masivas, incluida la Acción de Defensa Islámica. A menudo invita a la gente a hacer amar ma’ruf nahi munkar no sólo a través de conferencias, sino también mediante la acción directa en el campo.

Personalmente, se sabía que Habib Bahar tenía una esposa llamada Fadlun Faisal Balghoits y fue bendecido con cuatro hijos. Pero ahora, su nombre vuelve a estar en el centro de atención después de que Helwa Bachmid emergiera con una sorprendente confesión sobre un matrimonio secreto y una supuesta negligencia.