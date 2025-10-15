Perfil de Glenny Kairupan, un oficial retirado del TNI que era cercano a Prabowo y ahora es director ejecutivo de Garuda

Jacarta – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) nombrado oficialmente Glenny Kairupan como director principal en sustitución de Wamildan Tsani. El nombramiento de Glenny como Garuda Boss es el resultado de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (EGMS) que se celebró el miércoles 15 de octubre de 2025.

La reorganización de los puestos superiores se llevó a cabo como un esfuerzo por fortalecer la estructura después de la reestructuración y la recuperación tras la pandemia de Covid-19. Este cambio también recibió el apoyo y la aprobación de los accionistas, c/q del gobierno y la supervisión y gestión de la Agencia de Gestión de Inversiones (BPI) de Danantara Indonesia.

«Este cambio en la composición de la gestión es parte de los pasos estratégicos de la compañía para fortalecer el proceso de reestructuración de la salud», explicó Garuda Indonesia Management en su comunicado oficial citado el miércoles 15 de octubre de 2025.

Como CEO de Garuda nuevo, Glenny no es una cara nueva en el mundo empresarial o la política indonesia. Citado de varias fuentes, a continuación perfil Glenny Kairupan es cercano al Presidente Prabowo Subianto.

Perfil de Glenny Kairupan

El General de División TNI (PURN.) Glenny Kairupan ocupó una vez el cargo de Comisionado en la aerolínea Red Plate Iron Bird y fue nombrado en el EGMS el 15 de noviembre de 2024.

Este hombre manadonés también es uno de los amigos cercanos de Prabowo. Glenny sirvió una vez en el Consejo Asesor del Partido Gerindra hasta que recibió el rango de General Honorario del TNI, que fue entregado directamente por Prabowo.

Glenny y Prabowo han sido amigos desde que eran cadetes en la Academia del Ejército en 1970 bajo el liderazgo del primer teniente Azwar Syam. También están en el mismo equipo que uno. Susilo Bambang Yudhoyono.

Prabowo ve a Glenny como una figura alegre, físicamente fuerte, patriótica y valiente. Glenny se graduó con éxito en la Academia Militar de Indonesia y fue nombrado oficial juvenil con el rango de segundo teniente de infantería.

Glenny Kairupan también tiene otra faceta como deportista. Fue un atleta de carreras de obstáculos como cadete, francotirador e incluso un consumado jugador de tenis. Su energía positiva y espíritu competitivo son parte de su personalidad que lo hace respetado y admirado.

Después de jubilarse, Glenny continuó contribuyendo activamente, incluso ayudando en el Ministerio de Defensa. Además, una vez ocupó el cargo de Presidente del Consejo de Liderazgo Regional (DPD) del Partido Gerindra, Sulawesi del Norte.