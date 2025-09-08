Perfil de Ferry Juliando, el nuevo Menkop que reemplazó a Budi Arie

Yakarta, Viva – Remodelación El gabinete acaba de ser realizado por el presidente Prabowo Subianto. En esta reorganización del gabinete rojo y blanco, se cambiaron una serie de puestos estratégicos, que van desde el Ministro de Finanzas, el Ministro de Jóvenes y Deportes, hasta MIngrese la cooperativa.

Del nombre del nombre, el ministro de cooperativas Budi Arie reemplazado por Ferry JuliántonoLa figura de un político y un activista cooperativo que ha sido pobre en todo el mundo del activismo y la economía del pueblo. El ferry es conocido en este momento como el presidente de la Fuerza de Tarea Daily Daily para la Cooperativa Red y Blanca Village.

Perfil de Ferry JuliANTONO

Ferry Juliántono fue nombrado Ministro de Cooperativas

Ferry Juliántono, no es un nombre extranjero en el mundo de la política indonesia. Nacido en Yakarta el 27 de julio de 1967, realizó un viaje académico en la Facultad de Economía, Universidad Padjadjaran en Bandung, el Departamento de Contabilidad, y se graduó en 1993.

Luego continuó la educación de posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas con la concentración de las relaciones internacionales, especialmente la economía política internacional, en 2006.

La carrera política de Ferry comenzó cuando se unió al Partido Demócrata en 2010. Sin embargo, su trabajo fue cada vez más conocido después de ingresar al Partido Gerindra y se confiaba en servir como vicepresidente del DPP.

Su cercanía con Prabowo Subianto y su consistencia luchando por los problemas de las personas pequeñas lo convirtieron en una de las figuras importantes contadas. Fuera del mundo de la política, Ferry es ampliamente conocido como una figura que tiene gran atención a las cooperativas.

Se desempeñó como vicepresidente del Consejo Cooperativo Indonesio (Dekopin), Secretario de la Junta de Síndicos del Kud (Inkud), al presidente de DKI Jakarta Dekopinwil. Su papel en varias posiciones estratégicas de la organización cooperativa muestra su consistencia en el fortalecimiento de la base de la economía del pueblo.

En su trabajo y dedicación, su nombre incluso fue incluido en qué libro y a las 100 cooperativas indonesias de Irsyad Muchtar.

Antes de explorar el mundo de las cooperativas, Ferry había sido conocido durante mucho tiempo como activista vocal. Tiene mucho involucrado en organizaciones de agricultores, pescadores, trabajadores, a problemas agrarios.

Ahora, cuando el ferry Juliántono reemplazó oficialmente a Budi Arie como ministro de cooperativas. Anteriormente, también fue Viceministro de Cooperativas (Wamenkop).