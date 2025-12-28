Perfil de Fernando Martín Carreras, entrenador del Valencia fallecido en Labuan Bajo

VIVA – Un profundo dolor rodea a la familia extensa Valencia El CF y el fútbol español. Fernando Martín Carreras, entrenador del Valencia B femenino, fue confirmado muerto en un accidente de una embarcación turística en las aguas Labuán BajoNusa Tenggara Oriental, viernes 26 de diciembre de 2025.

La tragedia no sólo se cobró la vida de Carreras, sino también de tres de sus hijos. Este incidente inmediatamente llamó la atención generalizada, considerando que Carreras es parte activa de la estructura técnica del club de LaLiga con una larga trayectoria en el fútbol español.

El incidente comenzó cuando el barco turístico KM Putri Sakinah partió de la isla de Komodo hacia la isla de Padar alrededor de las 20.00 horas WITA con 11 pasajeros. Aproximadamente media hora después, el barco supuestamente experimentó una falla en el motor en condiciones de mar con olas altas, que superaban los dos metros.

En esta situación, el barco perdió el control y finalmente volcó y se hundió. Fernando Martín Carreras fue una de las víctimas mortales junto con sus dos hijos y una hija. Mientras tanto, la esposa de Carreras y su hija de siete años, Mar Martínez Ortuño, fueron rescatadas.

Citando diversas fuentes, Fernando Martín Carreras nació en Valencia el 27 de agosto de 1981. Antes de adentrarse en el mundo del entrenador, desarrolló su carrera como futbolista profesional en España, especialmente en Segunda B. A lo largo de su carrera, Carreras ha jugado en varios clubes como Benidorm, Cultural Leonesa, Alcoyano, FC Cartagena y Ontinyent.

Como defensa central, Carreras jugó un total de 243 apariciones profesionales. Uno de sus logros importantes fue ganar el título de Segunda B con el Alcoyano en la temporada 2008-2009.

Tras colgar las botas, Carreras continuó su trabajo al margen. En la temporada 2025-2026, se confía en él para ser el entrenador en jefe del equipo B femenino del Valencia que compite en la Tercera RFEF, la cuarta división del fútbol español.

La noticia de la muerte de Carreras y sus tres hijos provocó inmediatamente una ola de condolencias. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), LaLiga y varios clubes de LaLiga expresaron abiertamente su pésame. El Valencia CF guardó un minuto de silencio al regresar el equipo a los entrenamientos tras el parón navideño.

En su comunicado oficial, el Valencia expresó su total apoyo a la afligida familia, incluidos los compañeros de Carreras en el Valencia CF Femenino y la Academia del club. La RFEF a través de la red social X también expresó su pésame por la marcha de Carreras y sus hijos.