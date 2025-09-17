Perfil de Farida Farichh, New Wamenkop Sustituto Ferry JuliANTONO

Miércoles 17 de septiembre de 2025 – 18:50 WIB
Yakarta, Viva – Farida Farichah Oficialmente nombrado presidente Prabowo Subianto como Viceministro de Cooperativas (Wamenkop) en el Palacio del Estado, hoy. Farida reemplazó a Ferry Juliántono, quien anteriormente se desempeñó como Wamenkop y ahora ha sido nombrado Ministro de Cooperativas.
Se sabe que Farida es un político del Partido Nacional de Awakening (PKB) y tiene un largo historial en varias organizaciones Nahdlatul Ulama (NU). Algunos de los puestos que incrustó, incluido el Secretario del Jefe de la División de Cooperación Extranjera del PKB Central Leadership Council (DPP) (2024-2029) y el subsecretario del PP Fatayat NU (2022-2027).
He has also filled the position of Deputy Secretary of the Nation Women’s DPP (2019-2024), Chairperson of the Indonesian Youth National Commission (KNPI) (2018-2021), Deputy Secretary of the Amil Zakat, Infaq, and Alms Institution (Lazisnu) PBNU (2015-2021), and General Chair of the Nahdlatul Ulama Student Association (IPPNU) (2012-2015).
Farida también ha trabajado como miembro experto del Parlamento Indonesio durante dos períodos, a saber, 2014-2019 y 2019-2024. En las elecciones legislativas de 2024, Farida había avanzado como candidato para un miembro del Parlamento Indonesio del Distrito Electoral Central de Java. Sin embargo, no pudo calificar para Senayan.
Además, Farida nació en Grobogan, Java Central. Aunque no había información disponible con respecto a su licenciatura, fue registrado para completar la Educación Master (S2) en la Universidad Agrícola Bogor (IPB) en 2009-2011. Como viceministro, Farida acompañará al Ministro de Cooperativo Ferry Juliántono para acelerar la operación de 80 mil cooperativas de aldea/Kelurahan Red and White (Kopdes/Kel) en toda Indonesia.
También será responsable de garantizar que 80 mil cooperativas no solo se formaran administrativamente, sino que también funcionen realmente como una fuerza impulsora para la economía nacional. Después de que todas las cooperativas se forman institucionalmente, el enfoque principal del ministerio en este momento es alentar a las cooperativas a operar de inmediato y tener una unidad comercial activa.
El gobierno también está llevando a cabo una socialización de los esquemas de financiamiento cooperativo a través de bancos de bumn o himbara, así como preparando un programa de tutoría para administradores cooperativos para que puedan administrar cooperativas de manera óptima.
Al 17 de septiembre de 2025, había 9,741 cooperativas que tenían al menos un punto de venta. Los puntos de venta cooperativos totales que se han alcanzado activamente 13,534 unidades. (Hormiga)
