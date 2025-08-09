Perfil de Faishal Tanjung, la hermana de Sheila Dara Nadin Amizah

VIVA – Buenas noticias adornan el universo de entretenimiento del país con el matrimonio de un cantante Nadin Amizah Y Tanjung Faishalhermano menor de una famosa actriz Sheila Dara Aisha.

El matrimonio que tuvo lugar el viernes 8 de agosto de 2025 se celebró íntimamente y lleno de calidez, lejos del centro de atención pública.

Este momento feliz se reveló por primera vez a través de la cuenta de la historia de Instagram @nyiteung, que mostró a Nadin en una elegante kebaya blanca y faishal en un Beskap blanco a juego, caminando hacia la mesa del contrato matrimonial con una cara llena de emoción.

La boda que se celebró al aire libre tuvo lugar en un ambiente privado, solo a la que asistieron familias y parientes más cercanos. Nadin, conocido a través de la canción Tap, parecía estar acompañado por dos mujeres mientras avanzaba hacia la mesa del contrato, mientras Faishal esperaba con una sonrisa feliz.

Perfil de Faishal Tanjung

Muhammad Faishal Tanjung, nacido en Yakarta el 28 de marzo de 1996, era hijo de Rasjwardi Tanjung y Linda Melinda. Ella es el hermano menor, actriz y hermana de Sheila Dara Aisha, la cantante Vidi Aldiano.

Faishal tomó educación en SMA Negeri 8 Yakarta hasta graduarse en 2014, luego continuó sus estudios en la Facultad de Economía, Universidad de Indonesia, donde ganó una licenciatura en 2018.

Carrera

Además de ser conocido como un músico talentoso, Faishal también tiene un papel importante en el mundo de los negocios de entretenimiento. Está activo como tecladista en la banda Voxxes, cuyo trabajo recibió una cálida bienvenida de los amantes de la música.

No solo eso, Faishal también se sometió a una carrera como solista con obras que atrajeron atención pública. Fuera del mundo de la música, se desempeñó como CEO adjunto de Shefai Dream Production, una compañía en el campo de doblaje y entretenimiento que administra con su hermano, Sheila Dara Aisha.

Su experiencia académica en el campo económico ayudó a fortalecer su papel en la gestión de la empresa.

El viaje del amor con Nadin Amizah

La historia de amor de Faishal y Nadin comenzó hace cuatro años, marcada por su cohesión tanto en la vida personal como profesional. Como compañeros perpetradores en la industria de la música, Faishal a menudo acompañaba a Nadin en varias ocasiones, no apareciendo con poca frecuencia juntos en el escenario.

El pico de su romance ocurrió el 21 de noviembre de 2024, cuando Faishal propuso a Nadin en una atmósfera simple pero significativa.

El momento de la aplicación se celebró en un parque, donde pintaron juntos. Faishal le dio a la 48a flor como un símbolo de 48 meses de su unión, acompañado de dulces palabras que hicieron que Nadin se moviera. Nadin también aceptó la solicitud con alegría.

Su cálida y significativa historia de amor ahora ha sido atracada en el vínculo sagrado del matrimonio, inspirando a muchos fanáticos a seguir su viaje.