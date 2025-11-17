Perfil de Fadlun Faisal Balghoits, la esposa legal de Habib Bahar bin Smith, dispuesta a encarcelar a Helwa Bachmid

Jacarta – nombre de Syarifah Fadlun Faisal Balghoits está en el punto de mira tras la polémica que involucra Habib Bahar bin Smith y Helwa Bachmid surgieron en las redes sociales.

En medio de la afirmación de Helwa de que tuvo un matrimonio no registrado con Habib Bahar el 15 de noviembre de 2024, el público en realidad está buscando la figura de la esposa legal del predicador, Fadlun o como se llama familiarmente. Luna Balghoits. Desplázate para saber más, ¡vamos!

La atención hacia Luna creció aún más después de que ella apareció y negó las acusaciones hechas por Helwa sobre sus ingresos. Helwa dijo anteriormente que no recibió una vida digna ni atención, ni siquiera durante el embarazo y el parto cuando era la esposa en serie de Habib Bahar.

Respondiendo a esto, Luna afirmó firmemente que la acusación no era cierta. Reveló que Habib Bahar a menudo enviaba dinero a la madre de Helwa mediante transferencia. Incluso se compartió evidencia en forma de una captura de pantalla de la transferencia de dinero a través de Instagram Story y la carga se difundió ampliamente rápidamente.

No sólo lo negó, Luna también afirmó que estaba dispuesta a emprender acciones legales. Se dice que tiene previsto denunciar a Helwa como sospechoso de difundir calumnias, aunque hasta la redacción de este informe no se había presentado oficialmente.

Rara vez destacados, los descendientes de Habaib revelados

Luna no ha sido una figura que aparezca frecuentemente en público. En las diversas actividades de predicación de Habib Bahar en diversas regiones, su presencia no se destacó realmente. Sin embargo, su condición de esposa legal le valió el título de «Syarifah».

Este predicado en la tradición de la familia habaib indica que alguien tiene un linaje del Profeta Muhammad SAW. También se sabe que Fadlun proviene del clan Al Balghoits, una familia de ascendencia Hadrami que se sabe que es bastante respetada. Sin embargo, los detalles de su genealogía oficial no se publican ampliamente.

Casado desde 2009 y bendecido con cuatro hijos.

Fadlun ha sido la esposa de Habib Bahar desde 2009. Durante más de una década de matrimonio, los dos tuvieron cuatro hijos, a saber, Sayyid Maulana Malik Ibrahim, Syarifah Aliyah Zharah Hayat, Syarifah Ghaziyatul Gaza y Sayyid Muhammad Rizieq Ali.

Entorno educativo y actividades

Aunque no tiene mucha exposición en los medios, varias fuentes dicen que Fadlun ha estudiado o estudiado en dos instituciones, a saber, el internado islámico Alkhairat Manado y Darul Lughah Wadda’wah Bangil. Sin embargo, la información detallada sobre su educación formal aún es limitada en el espacio público.