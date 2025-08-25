Perfil de Eddy Hartono, un general de la policía de 3 estrellas que se convirtió dos veces en el jefe de BNPT

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto Komjen (Ret) oficialmente inaugurado Eddy Hartono como cabeza Agencia Nacional contra el Terrorismo (Bnpt) por segunda vez. La inauguración tuvo lugar en el Palacio del Estado, Central Yakarta, el lunes 25 de agosto de 2025 de la mañana.

Leer también: Menkum: el presidente Prabowo no tiene pensamientos para darle amnistía a Immanuel Ebenezer



Esta inauguración se basa en el decreto presidencial del número 117/TPA de la República de Indonesia en 2025 con respecto al despido y el nombramiento de los principales funcionarios de alto riesgo en el entorno BNPT.

La procesión comenzó con la lectura del decreto presidencial por parte del Diputado para la Administración de la Secretaría del Ministerio de Estado, seguida de la pronunciación del juramento del cargo, así como la firma de las actas de la inauguración.

Leer también: Perfil del Inspector General de Policía Suyudi Ario Seto, ex jefe de policía regional de Banten es ahora el jefe de BNN



Dos veces en el cargo Jefe de Bnpt

El momento en que esta vez no fue el primero para Eddy Hartono fue nombrado jefe de BNPT. Anteriormente, fue nombrado presidente Joko Widodo el 11 de septiembre de 2024 para ocupar el mismo puesto, reemplazando a Komjen Pol Rycko Amelza, quien se retiró.

Leer también: El presidente Prabowo inauguró oficialmente el inspector general Suyudi para ser el jefe de BNN



Perfil corto de Eddy Hartono

Eddy Hartono nació en mayo de 1967 y se graduó de la Academia de Policía (AKPOL) en 1990

En 2025, Eddy ingresó al retiro de la policía, pero su historial y experiencia aún lo hicieron confiando nuevamente para liderar el BNPT.

Récord de carrera de Eddy Hartono

2008 – Investigadores intermedios en la Unidad de Investigación Económica y de Investigación Económica y de Investigación Económica y Económica de la Dirección Económica y Especial.

2009 – Kapolres Hulu Sungai Selatan.

2014 – Diputado Head Densus 88 Antiterror.

2015-2017 – Jefe de destacamento 88 Antiterror.

2017-2018 – Director de destacamento 88 Antiterror.

2018 – Diputado para el desarrollo de la capacidad BNPT.

2021 – Director interino de la aplicación BNPT.

2021 – Widyaiswara principal Nivel de policía I Sespim Lemdiklat Polri.

2024 – Cabeza de BNPT (primer período).

2025 – Cabeza de BNPT (segundo período).

Brillante carrera en Destacamento 88

El nombre Eddy comenzó a ser ampliamente conocido cuando trabajó en el destacamento especial de 88 Policía de Antiterror. En 2014 se desempeñó como subdirector de destacamento 88, luego fue promovido al jefe de destacamento 88 en 2015.

Dos años después, nuevamente fue confiable como subdirector de destacamento 88 antes de finalmente continuar su servicio en BNPT.

Papel en bnpt

La carrera de Eddy en BNPT comenzó en 2018 como diputado para el desarrollo de capacidades. Más tarde fue confiable como director de aplicación de la ley en el mismo diputado.

En 2021, Eddy fue nombrado director interino de la aplicación BNPT, hasta que finalmente obtuvo un puesto estratégico como jefe de BNPT en 2024.

Con su larga experiencia en la policía, especialmente en la superación del terrorismo, Eddy Hartono se considera la figura correcta para regresar para liderar el BNPT.