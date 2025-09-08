Perfil de Dahnil Anzar, viceministro de Hajj que puede ordenar la peregrinación

Yakarta, Viva – El presidente Prabowo Subianto inauguró oficialmente al Dr. Dahnil anzar Simanjuntak, SE, yo, como Viceministro de Hajj y Umrah. La inauguración tuvo lugar en el Palacio del Estado, Yakarta, junto con el nombramiento de Mochammad Irfan Yusuf o Gus Irfan como ministro de Hajj y Umrah.

Ambos están familiarizados en organizar la peregrinación. Antes de sentarse oficialmente en los escaños del Ministro y Viceministro, Gus Irfan y Dahnil ya habían dirigido la Agencia Organizadora Hajj (BP Haji). Ahora, el presidente Prabowo confía en ellos para traer un mayor cambio en la gobernanza de la peregrinación en Indonesia.

Concéntrese en arreglar la gobernanza del Hajj

Desde BP Hajj, Dahnil enfatizó la importancia de la reforma de la peregrinación. Una de las prioridades es la mejora del sistema de salud de los peregrinos.



Subdirector de la Agencia Organizadora (BP) Haji Ri Dahnil Anzar Simanjuntak

«El gobierno está tratando de continuar reduciendo la tasa de mortalidad de los peregrinos indonesios en la implementación de Hajj 2026 a través de la preparación de rollos de salud, colaborando con la Asociación de Medicina del Hajj de Indonesia (Perdokhi)», dijo Dahnil.

Además de la salud, también recibió un mandato directo del presidente Prabowo para erradicar la práctica de los carteles en la peregrinación. Una de las prácticas que destacó fue la existencia de aquellos que usaron la brecha de colas Hajj en los terrenos como Mahram, a pesar de que no estaban oficialmente casados.

Perfil Dahnil Azar

Dahnil nació el 10 de abril de 1982 en una aldea remota llamada Salahaji, que está en la frontera de Aceh Tamiang y Langkat, North Sumatra. Su infancia lo pasó en Kuala Simpang, Aceh Tamiang, antes de que su familia se mudara a Sibolga y luego a Tangerang.

Desde que era un adolescente, Dahnil se ha acostumbrado a enfrentar dificultades económicas. Después de graduarse de la escuela secundaria, había trabajado como asistente de estacionamiento, además de abrir un curso de inglés con amigos de la activista juvenil de Muhammadiyah (IRM) llamada Inglemia Center Club Line.

La oportunidad de continuar su nueva educación llegó en 2001, cuando su padre ayudó a la matrícula. Eligió Stie Ahmad Dahlan Jakarta (ahora el Instituto de Tecnología y Negocios de Ahmad Dahlan) porque cuesta más asequible. En el campus de Muhammadiyah, Dahnil estuvo activo en la Asociación de Estudiantes de Muhammadiyah (IMM), además de servir como presidente del organismo representativo estudiantil.

Después de ganar una Licenciatura en Contabilidad Pública, Dahnil continuó el estudio de la maestría en la planificación y las políticas públicas en la Facultad de Economía, Universidad de Indonesia en 2005. Luego, tomó una educación doctoral en la Universidad de Diponegoro, Semarang, con un enfoque en la economía.

Carrera académica y profesional

Dahnil comenzó su carrera como profesor en la Universidad de Muhammadiyah Tangerang, luego se convirtió en profesor permanente en la Universidad del Sultán Agueng Tirtayasa, Banten. Ha sido un funcionario durante más de una década.

Sin embargo, cuando se unió al equipo ganador de Prabowo Subido-Sandiaga UNO en las elecciones presidenciales de 2019, Dahnil decidió renunciar al estado de ASN. La decisión se tomó porque la ley ASN prohibió al aparato civil involucrado en la política práctica.

Además de las carreras académicas, Dahnil también tiene experiencia en el mundo de los negocios. Una vez fue el Presidente Comisionado de Palm Mandiri Sentosa, una compañía involucrada en el sector de la plantación. Más allá de eso, también estuvo involucrado en negocios de propiedades y restaurantes.

Gait en Muhammadiyah y política

El nombre Dahnil se disparó cuando fue elegido como presidente del PP juvenil de Muhammadiyah para el período 2014-2018 a través de la Conferencia XVI en Padang. En el foro, derrotó a varios candidatos con la mayor cantidad de votos.

De la organización juvenil islámica, Dahnil luego fue más allá de la política nacional. Fue nombrado coordinador de la agencia ganadora nacional Prabowo-Sandi en las elecciones presidenciales de 2019. Después de que Prabowo ingresó al gabinete Jokowi como Ministro de Defensa, Dahnil se unió al Partido Gerindra y se confiaba en que fuera el personal especial del Ministerio de Defensa.

Ahora, después de servir oficialmente como Viceministro de Hajj y Umrah, Dahnil lleva una formación académica, organización, a la experiencia política para responder grandes desafíos: arreglar la gobernanza de Hajj, mantener la salud de los peregrinos y cerrar los espacios de las prácticas de trampa en la adoración musulmana más esperada.

Historia de la educación superior

S1 Ciencias de la Contabilidad Pública, Stie Ahmad Dahlan Yakarta

S2 Maestría en Planificación y Políticas Públicas, Facultad de Economía, Universidad de Indonesia (2005)

S3 Economics, Universidad Diponegoro, Semarang (2018)

Historia profesional

Profesor de la Universidad de Muhammadiyah Tangerg

Profesor permanente de la Facultad de Economía, Sultán Agueng Tirtayasa University, Banten (ASN, renunció en 2018)

Presidente Comisionado de Palm Mandiri Sentosa (Plantación), también activo en negocios de propiedades y restaurantes

PRABOWO-SANDI Coordinador de portavoz de la Agencia Nacional Ganadora (Elección presidencial de 2019)

Portavoz autorizado del presidente del partido Gerindra Prabowo Subianto (2019 – Schy)

Personal especial del Ministro de Defensa de Indonesia (enfoque de comunicación pública y relaciones interreligiosas)

Vicepresidente de la Agencia de Organización del Hajj (BP Haji)

Viceministro de Haj y Umrah (2025 – Ahora)

Historia organizacional

Activista de la Asociación de Estudiantes de Muhammadiyah (IMM), Presidente de Stie Ahmad Dahlan Representante Estudiantil Cuerpo

Presidente de Muhammadiyah Youth PP (2014-2018)

Presiden Religion for Peace Asia y Pacific Youth Interfaith Network (RFP-ophyin)

Cuadros y administradores del partido Gerindra