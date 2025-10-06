¡Perfil de Cantika Davinca! Young Pedangdut se graduó de D’Adides, en el centro de atención después del incidente del accidente mortal

Magetan, Viva – número Cantika davinca de repente se convirtió en una conversación pública después de que el auto de su grupo estuvo involucrado accidente Muerte en Magetan, Java Oriental, el viernes por la noche 3 de octubre de 2025.

El incidente mató a dos adolescentes de motociclistas, haciendo que el público participara en resaltar la vida personal y el viaje profesional de la joven espada que brillaba. Entonces, ¿quién es Cantika Davinca? Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Cantika Davinca es una de las posibles estrellas jóvenes en el mundo indonesio de Dangdut. Nacido en Madiun, el 1 de septiembre de 2007, el cantante cuyo nombre completo es Imelda Naisya Ayudia Cantika es conocido a través de una voz suave y un personaje vocal distintivo con un toque de pop moderno.

Sangre de sangre de los padres

El talento artístico de Cantika no viene de repente. Creció en el ambiente familiar de su padre: su padre, Agus Dwi Winarko, una guitarrista, mientras que su madre, Hanum Anissa, era un cantante regional que a menudo aparecía en varias etapas de entretenimiento. Desde la infancia, Cantika solía ver a sus padres practicando música, hasta que finalmente cantaba en varios eventos escolares y locales en Madiun.

Viral a través de Tiktok y translúcido televisión nacional

El nombre Cantika comenzó a ser ampliamente conocido después de su carga cantando la canción «Don’t Change My Destiny» (y Mesh Kamaleng) viral en Tiktok. La portada del video obtiene millones de programas y lo convierte en una de las caras nuevas más discutidas en las redes sociales.

La popularidad en el ciberespacio abre el camino de la cantika para aparecer en varios programas nacionales de televisión y programas de música fuera del agua.

En 2022, Cantika participó en el evento de búsqueda de talentos de la Academia 5 como representante de Madiun Regency. Su aparición segura con el gentil triturador de Java Oriental logró robar la atención del jurado y la audiencia.

Avanzó a la ronda de cincuenta y cincuenta, aunque finalmente se eliminó. Sin embargo, desde entonces, su nombre es cada vez más conocido en la industria de Dangdut.

Carrera profesional y mundo de actuación

Después de la Academia, Cantika estaba bajo la guía de Denny Caknan a través de la producción de DC, antes de unirse oficialmente a Stream Entertainment y 3D Entertainment Selel, que también albergaba a los mejores cantantes como Lesti Kejora y Happy Asmara.

Además de cantar, Cantika comenzó a explorar el mundo de la actuación protagonizando una serie de programas de entretenimiento FTV y televisión.