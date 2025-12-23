Jacarta – Página Wikipedia propiedad de Regente de Bekasi Ade Kuswara Kunang experimentó repentinamente un cambio en el contenido de la página después de que el regente fuera atrapado en una operación encubierta por parte de la Comisión de Erradicación. Corrupción (kpk) relacionado con casos de corrupción en Bekasi Regency, Java Occidental.

En la parte superior derecha de la página que contiene la foto de Ade Kuswara Kunang se ha editado con la adición «Ade Kuswara Kunang es corrupto, acaba de ser ahorcado».

Al menos las ediciones seguían visibles en la página de Wikipedia hasta la medianoche del martes 23 de diciembre de 2025. Se editó el nombre del regente más joven de Bekasi y se añadió una frase sarcástica.

Este cambio es un acto de vandalismo digital, que se cree que es una respuesta a la decepción del público por el comportamiento corrupto de la persona número uno en Bekasi Regency.

Perfil de Wikipedia de Ade Kuswara Kunang editado por Corruptors Just Hang the Law

No hay una declaración oficial sobre quién realizó estos cambios. Sin embargo, varios funcionarios, celebridades y políticos indonesios también han experimentado la edición unilateral.

Su perfil fue editado y agregado con varias frases sarcásticas que describen su controversia en ese momento. Como Arteria Dahlan, cuando estuvo involucrado en un acalorado debate con el profesor Emil Salim en el evento Mata Najwa en 2019.

El perfil de Arteria Dahlan fue editado repentinamente para leer: «Arteria Dahlan, ST, SH, MHBACOT es una abogada y política irrespetuosa en Indonesia del Partido Democrático de Lucha de Indonesia. Bueno, lo principal es para su familia… Solo sé PACIENTE… Me avergüenzo de ser un don nadie, y mucho menos tú… Ten paciencia…», decía el perfil de Arteria Dahlan de la edición de alguien.

El OTT de Bekasi Regent se convierte en sospechoso

Anteriormente, el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) nombró al regente de Bekasi, Ade Kuswara Kunang (ADK) y a su padre como jefe de la aldea de Sukadami, distrito de Cikarang del Sur, regencia de Bekasi, HM Kunang (HMK) como sospechosos como resultado de una operación encubierta (OTT). El KPK también nombró a Sarjani (SRJ) como parte privada como sospechoso.

El diputado interino de Aplicación y Ejecución del Comité para la Erradicación de la Corrupción, Asep Guntur Rahayu, dijo que Ade Kuswara, su padre y Sarjani estaban involucrados en un caso de sospecha de corrupción relacionado con el soborno del proyecto en Bekasi Regency, Java Occidental.