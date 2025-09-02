Perfil de Acil Bimbo, el famoso y legendario abuelo de ADHISTY ZARA

VIVA – Indonesia nuevamente perdió uno de sus maestros de música, Raden Darmawan Kusumawardhana hardjakusumah, mejor conocido por el nombre BiREMBO de emergencia.

Leer también: La expresión de oración de la adhistía Zara para el abuelo de Acil Bimbo que murió



Este músico senior respiró el último el lunes 1 de septiembre de 2025, a las 22.13 WIB, en el Hospital Hasan Sadikin, Bandung, solo unos días después de celebrar su cumpleaños 82 el 20 de agosto de 2025.

Acil fue enterrado en Cimahi el martes 2 de septiembre de 2025, acompañado de oraciones y respeto de familiares, compañeros músicos y fanáticos que recordaron su largo viaje en el mundo del arte.

Leer también: Acil Bimbo murió 82 años, hoy será enterrado en Cimahi



Bimbo de emergencia de perfil

Acil Bimbo nació en Bandung el 20 de agosto de 1943 de la pareja Raden Dajat Hadjakusumah y Uken Kenran. Es conocido como uno de los pilares del legendario grupo de música Bimbo, que fundó con su hermano, Sam Bimbo, su hermano menor, Jaka Bimbo e Iin Parlina en 1966.

Leer también: Acil Bimbo, músico senior abuelo Adhisty Zara murió



Este grupo le llamó la atención pública con canciones religiosas, sociales y románticas que estaban llenas de significado, como los niños que le pidieron a su padre, Dios, una larga colchoneta, anhelando al apóstol, extravagante y humanidad. El estilo distintivo de la música bimbo, que combina la armonía vocal y las letras poéticas, los convirtió en uno de los íconos de la música pop indonesia en la década de 1970 a la década de 1980.

Además de una carrera en el mundo de la música, Acil también muestra dedicación al mundo de la actuación. Protagonizó varias películas, incluyendo Ambition (1973) y Aunt Sun (1977), quienes mostraron su talento como una artista versátil.

Sin embargo, en medio de su apretada agenda en el mundo del entretenimiento, ACIL aún prioriza la educación formal. Ganó una licenciatura en derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Padjadjaran en 1974 y continuó sus estudios en el sector notable en la misma universidad, se graduó en 1994. Su amor por la ciencia refleja su figura intelectual y visionaria.

Acil Bimbo también es conocido como activistas que se preocupan por los problemas sociales y ambientales. En 2015, participó en la 60ª Conferencia Asia-Africana (KAA) en Bandung, expresando su preocupación por la privatización del agua en los países asiáticos.

Como presidente de la ONG de Bandung Spirit desde 2000, ACIL ha estado haciendo campaña activamente por problemas humanitarios y preservación cultural. Su contribución no solo se limita a la música, sino también a los esfuerzos para crear conciencia social en la sociedad.

En la vida personal, Acil se casó con Ernawati, y su matrimonio fue bendecido con cuatro hijos. De sus hijos, tiene varios nietos, incluidos Adhisty Zara y Hasyyakyla Utami, conocidos como ex miembros de JKT48.

La partida de Acil dejó una profunda tristeza para la familia, especialmente Zara, quien expresó su tristeza a través de las redes sociales. Varios músicos del país también expresaron sus condolencias, recordando a Acil como una humilde figura inspiradora.

El legado de Acil Bimbo no solo se encuentra en sus obras eternas, sino también en su entusiasmo por equilibrar el arte, la educación y la atención social.

Su partida marca el final de una era, pero su música y su entusiasmo continuarán viviendo en los corazones de los fanáticos y las generaciones futuras.