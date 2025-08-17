Perfil corto 3 contra Persib Bandung en el Grupo G ACL dos 2025/26

Bandung, Viva – Perseguidor Bandung ciertamente competirá en la Liga de Campeones del Grupo G de la AFC dos (ACL dos) 2025/26. Los resultados de la lotería llevados a cabo en Kuala Lumpur, Malasia, el viernes 15 de agosto de 2025, colocaron a Maung Bandung en un grupo con otros clubes del sudeste asiático, a saber Bangkok United (Tailandia), Selangor FC (Malasia), y Marineros de la ciudad de león (Singapur).

El vicepresidente CEO de PT Persib Bandung Dignified, Adhitia Putra Herawan, evaluó los resultados de este dibujo como el mejor para PERSIB. Además de la calidad relativamente equilibrada de los oponentes, la distancia entre los países de la región del sudeste asiático también se considera rentable.

«El grupo de Alhamdulillah G, grupo del sudeste asiático, no está demasiado lejos, ayudando al equipo a no estar demasiado cansado debido al viaje. Para Bobotoh, esta también es una oportunidad para mantenerse alejado, porque la distancia no está demasiado lejos», dijo Adhitia después del sorteo.

El objetivo es mejor que la temporada pasada

La temporada pasada (ACL dos 2024/25), los pasos de Persib se detuvieron en la fase grupal después de solo ganar una victoria, dos empates y tres derrotas. Por lo tanto, Adhitia espera que esta temporada Persib pueda hablar más. Se dice que el apoyo completo de Bobotoh es un factor importante para que Persib pueda competir.

«Malasia, Singapur, Tailandia, como máximo 3 horas. Seguramente hay tantos Bobotoh en Tailandia, Singapur, Malasia.

Perfil del oponente de Persib en el Grupo G

Bangkok United (Tailandia)



Pratama Arhan en Bangkok United

Los mejores clubes de Tailandia que compiten constantemente en la Liga Thai 1. En las últimas temporadas, Bangkok United se ha convertido en uno de los equipos más fuertes del sudeste asiático con jugadores experimentados, incluidas varias estrellas extranjeras. También a menudo aparecen en competencia entre los clubes asiáticos, por lo que se convierten en oponentes difíciles para PERSIB. Curiosamente, Bangkok United fue fortalecido por el equipo nacional indonesio izquierdo, Pratama Arhan.

Selangor FC (Malasia)



Partido de prueba entre Persija Jakarta y Selangor FA Foto : Entre fotos/arriesgado andrianto

Uno de los clubes más exitosos e históricos de Malasia con una gran base de seguidores. Selangor tiene una larga tradición en el fútbol del sudeste asiático, así como un escuadrón habitado por una combinación de jugadores locales de calidad y legiones extranjeras experimentadas. Se cree que la rivalidad entre los clubes indonesios y de Malasia aumenta el calor de la competencia en este grupo.

Lion City Sailors (Singapura)



Persib Player, Tyronne del Pino recibió un escolta de Lion City Sailors cuando iba a abrir un tiro (Dok 2024 Confederación de Fútbol Asiático) Foto : Viva.co.id/dede iDrus (Bandung)

Clubes modernos que se acaban de establecer en 2020 después de la adquisición de Home United. Los marineros de Lion City se desarrollaron rápidamente con un fuerte apoyo financiero, así como a varios jugadores de estrellas locales y extranjeros. También participan activamente en competiciones regionales, lo que hace que el partido contra Persib como uno de los grandes partidos en el Grupo G. Esta es una fiesta repetida, donde la temporada pasada también PersiB segrup con los marineros de Lion City en ACL 2.

Bobotoh es una fuerza adicional

Adhitia enfatizó, Bobotoh debe utilizar la oportunidad de jugar en la región de la ASEAN para apoyar directamente en el estadio, tanto durante los juegos de casa como fuera de casa. Según él, los partidarios de los seguidores en el extranjero pueden proporcionar energía adicional para los jugadores de PERSIB.

Con un miembro del grupo de la ASEAN, Persib no solo enfrentará desafíos en el campo, sino que también prueba para demostrar la fuerza de la comunidad de Bobotoh como uno de los mayores partidarios de Asia.