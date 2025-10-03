Perfil completo del Circuito Internacional Pertamina Mandalika, anfitrión MotoGP Indonesia

Mandalika, Viva – Pertamina Mandalika International Circuit es uno de los íconos deportivos automotrices de Indonesia, así como los destinos turísticos mundiales. Como se usó por primera vez en 2021, este circuito inmediatamente atrajo la atención internacional y oficialmente se convirtió en parte del calendario de MotoGP en 2022.

Ubicación estratégica en la zona turística

Ubicado en la Área Económica Especial de Mandalika (KEK), Central Lombok, West Nusa Tenggara, este circuito está directamente junto a la costa de la costa sur de la isla Lombok, que es famosa por su exótico panorama. La combinación de deportes y turismo hace que Mandalika sea uno de los circuitos más singulares del mundo.

Especificaciones técnicas Circuito de mandalika

Longitud de la trayectoria: 4.31 km

Número de curvas: 17 curvas (11 bend a la derecha, 6 curvas a la izquierda)

Ancho de ruta: 15 metros

El camino recto más largo: 507 metros

Dirección de trayectoria: en sentido horario

El diseño del circuito se hizo para presentar carreras rápidas y desafiantes, especialmente con una combinación de curva afilada y rutas rectas cortas pero técnicas.

Registro de vuelta en Mandalika

Desde que se usa en MotoGP MandalikaSe han registrado algunos registros de vuelta en Mandalika. Hasta 2024, Jorge Martin se convirtió en uno de los corredores que registró el tiempo más rápido en la sesión de clasificación, mientras que Francesco Bagnaia había dominado el récord de la carrera en la temporada 2023.

Capacidad e instalaciones

El Circuito Mandalika tiene una capacidad de audiencia de alrededor de 50 mil soportes más el área de la audiencia no tribun (admisión general) que puede acomodar a más de 100 mil personas. Se continúan desarrollando instalaciones de apoyo, desde el paddock moderno, los centros de medios estándar internacionales, hasta el acceso al transporte que continúa mejorando.

Ícono del orgullo indonesio

Además de alojar Motogp indonesio Y World Superbike (WSBK), este circuito también está diseñado como un destino de turismo deportivo de clase mundial. Se espera que Mandalika pueda impulsar la imagen de Indonesia en el Arena Internacional, no solo como organizador de carreras, sino también como un destino turístico superior.