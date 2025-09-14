Perfil Ahmad Assegaf, el esposo de Tasya Farasya resultó ser el octavo descendiente del Profeta Muhammad tuvo una carrera brillante

Yakarta, Viva – número Ahmad assegafmarido famoso Tasya farasyaEn medio de estar abarrotado en el centro de atención después de la cuestión del divorcio aparece en las redes sociales.

«Tasya Farasya Ajuin se divorció de su esposo Wkwkwk Info A1 Families que trabajan en el Tribunal del Sur de Yakarta», escribió la cuenta X @PaCarnyapedrii, citada el domingo 14 de septiembre de 2025. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Aunque la noticia no ha demostrado ser cierta porque no ha habido una aclaración oficial de Tasya o Ahmad, el público comenzó a sentir curiosidad por la figura del hombre que había acompañado a Tasya desde 2018.

Muchos pueden no saber que Ahmad Assegaf no es una figura ordinaria. Además de ser conocido por ser establecido con una variedad de negocios que vivió, Ahmad también vino de una familia numerosa con linaje árabe. El apellido de Assegaf que buscaba no era solo un clan, sino que tenía una larga historia y honor.

Marga Assegaf, descendientes de Ba’alwi de Hadramaut

El Assegaf Marga es uno de los principales clanes del grupo Ba’alwi, que se extiende en varios países, incluidos Indonesia, Malasia, a Singapur. Este nombre proviene de Hadramaut, South Yemen, y tiene un significado religioso que está estrechamente relacionado con la historia del Islam.

El título «Assegaf» se fijó por primera vez a Waliyullah Al Muqoddam Ats-Tsani al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Mauladdawillah, un gran erudito conocido como protector de los santos en su día. Se compara con el «techo» o en árabe llamado Sagfun, de modo que el título «Assegaf» se adjunta a él y a sus descendientes.

Lo que hace que el público sea aún más asombrado, el clan Assegaf se incluye en el grupo Habib, porque se cree que tiene un linaje directo con el Profeta Muhammad. Se dice que el imán Abdurrahman Assegaf es la octava generación de los descendientes del Profeta Muhammad a través del Sayyidina Husein Bin Ali, el nieto del Profeta de la pareja Sayyidah Fatimah Az-Zahra y Ali Bin Abi Talib.

La carrera y el negocio de Ahmad Assegaf

Fuera del honorable linaje, Ahmad también se conoce como una figura de trabajo duro con una carrera brillante. Se desempeñó como Vice Director en una empresa de contratistas y tiene una serie de negocios en el campo culinario, uno de los cuales es la comida callejera japonesa en el área del sur de Yakarta.

Además, Ahmad estableció un negocio típico de productos de cigarrillos de Medio Oriente llamado Delshisha, así como desarrollar un negocio en el sector financiero. Fue catalogado como gerente de organización en la cooperativa Khasanah Indonesia Sejahtera, una cooperativa de ahorro y préstamo que se centró en apoyar a las MIPYME.

El fondo educativo no está jugando. Ahmad se graduó de varios campus en los Estados Unidos, incluidos Central Washington University, Edmond Community College y Seattle Central College.

Vida personal

Ahmad, que era tres años mayor que Tasya, era conocido por el público desde su lujoso matrimonio con la celebridad el 18 de febrero de 2018. La recepción se llevó a cabo majestuosamente durante siete días seguidos y se convirtió en el centro de atención de los medios.

En una ocasión, Tasya una vez mencionó que Ahmad fue su primer amor desde que era un adolescente. Desde el matrimonio, ahora están bendecidos con dos hijos: Maryam Eliza Khair Assegaf y Hasan Isa Assegaf.