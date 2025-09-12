Peregrinación de fe, unir con el espíritu nacional

Magelang, Viva – Retraer y la peregrinación de la diócesis TNI–Polri El tercer día del jueves 11 de septiembre se convirtió en el viaje interno lleno de significado nacional. Participantes que consisten en oficiales espirituales y sacerdotes de católicos en el entorno TNI-Polri de varias regiones de Indonesia, pisando los rastros históricos de la fe y el servicio comunitario.

«Fe resistente, dedicación inquebrantable a Indonesia», se convirtió en un mensaje que se sintió vivo en cada paso de este viaje espiritual.

La serie comenzó con una visita al Seminario Mertoyudan, Magelang, un lugar que alguna vez fue el centro de educación de los posibles sacerdotes, además de ser utilizado como un lugar para la educación policial. Allí, los participantes fueron invitados a reflexionar sobre el llamado de servicio que estaba arraigado en la fe y en el amor de la patria.

El viaje continúa a la Academia Militar (Akmil) Magelang. En la Iglesia Católica de San Mikael, Panca Arga, que estaba parada fuera del complejo kesatrian, los participantes rezaron juntos. La iglesia es un símbolo de la hermandad, porque combina el concepto de iglesia territorial y categoría en el entorno militar. La visita al Museo Akmil confirmó cada vez más la conciencia de que la historia del servicio militar era inseparable del espíritu de nacionalidad.

El momento completo de la emoción se creó cuando el grupo hizo una peregrinación al cementerio Giri Tunggal Pahlawan (TMP), Semarang. En este lugar reside Mgr. Albertus SoegiJapranata, héroe nacional y el primer obispo indígena de Indonesia. La oración ofrecida en la tumba recordó el espíritu de la lucha de la fe que estaba integrada con el nacionalismo.

En la Academia de Policía Semarang (AKPOL), misa juntos en la Iglesia de San Ambrosio presenta la unión con cadetes católicos, como rehacer el fuego del espíritu de fe entre la próxima generación de la nación.

El viaje ese día se cerró en el Museo Dirgantara de la Base de la Fuerza Aérea Indonesia Adisutjipto, Yogyakarta, que presentaba la historia de la lucha aérea de la nación.

El coronel del mar (KH) Ignatius M. Pundjung, uno de los participantes del retiro, afirmó haber experimentado una profunda experiencia en esta peregrinación. «Esta actividad une la fe y un sentido de nacionalidad. Al hacer una peregrinación a la tumba de Mgr. SoegiJapranata, recuerdo que el servicio espiritual y militar estaba en realidad en el espíritu de amor por la patria. Esta es la herencia que debemos continuar protegiendo», dijo.

Durante la actividad, el obispo del cardenal Tni-Polri Ignatius Suharyo, vicepresidente obispo del padre Coronel (SUS) yos Bintoro PR, así como el presidente del Inspector General del Comité de Policía (Ret.) Heribertus Dahana también acompañó a los participantes.

Este retiro no es solo un viaje espiritual, sino también el fortalecimiento de la determinación de continuar trayendo fe que da fruto al servicio sincero para la nación y el estado.