Peregrinación a tumbas al Museo de Marsinah Inauguración de la obra, Jefe de la Policía Nacional: Recordando a los héroes laborales nacionales

Nganjuk, VIVA – Jefe de la Policía Nacional El general de policía Listyo Sigit Prabowo lo hizo peregrinaje el tumba héroe nacional Marsina en el distrito de Sukomoro, regencia de Nganjuk, Java Oriental. Durante la visita, el Jefe de la Policía Nacional también aprovechó el tiempo para visitar la casa de infancia del dirigente sindical nacional.

«En primer lugar, gracias, hace algún tiempo la señora Marsini (la hermana mayor de Marsinah) me invitó a venir a Nganjuk. Gracias a Dios, hoy pudimos asistir. Antes hicimos una peregrinación a la tumba del difunto, luego tuvimos tiempo de visitar la casa de su infancia», dijo Sigit al equipo de medios, el sábado 27 de diciembre de 2025.

Después de la peregrinación, el Jefe de la Policía Nacional continuó su agenda con la palada inicial para la construcción de un museo y refugio para el Héroe Nacional Marsinah en la aldea de Nglundo, Sukomoro, Nganjuk. El museo fue construido como una forma de respeto y recordatorio de la lucha de Marsinah en la defensa de los derechos de los trabajadores en Indonesia.

«Y gracias a Dios, acabamos de iniciar la construcción de un centro de reinserción social y de un museo nacional para la señora Marsinah. Para conmemorarla como uno de los héroes nacionales de los trabajadores», dijo Sigit.

El Jefe de la Policía Nacional espera que la existencia del museo pueda ser una fuente de inspiración y entusiasmo para que los trabajadores sigan luchando por sus derechos de manera constructiva y responsable.

«Proteger y luchar por los derechos de los trabajadores. Pero, por supuesto, siempre digo que se haga bien, de manera mesurada para que el mensaje llegue, todavía se puede prestar atención a los derechos de los trabajadores. Pero por otro lado, el desarrollo, el clima de inversión y el crecimiento económico siguen siendo propicios. Porque todos queremos que todo se mantenga», dijo Sigit.

Además de ser un medio de educación e historia, también se espera que la construcción del museo de Marsinah fomente el crecimiento económico de la comunidad local, especialmente en la aldea de Nglundo, mediante el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME).

«Más adelante habrá visitas de compañeros de trabajo de toda Indonesia. Por supuesto, esto también revivirá a las mipymes, revivirá la propia aldea y los beneficios podrán ser sentidos por la gente de la zona de la aldea de Nglundo», dijo Sigit.

Según el jefe de la Policía Nacional, el museo también es un motivo de orgullo porque la aldea de Nglundo es el lugar donde nació, creció y fue enterrada una figura nacional.

«Y esto es un activo para Nglundo Village, un activo para Nganjuk Regency, un activo para la provincia de Java Oriental y un activo para Indonesia, para los compañeros de trabajo en toda Indonesia. Porque es un héroe nacional», dijo Sigit.