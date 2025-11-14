Peregrinación a la tumba de Guru Sekumpul, Cucun pide oraciones para que el PKB permanezca en Jalan Rakyat

Jacarta – Presidente del Consejo de Gestión Regional (DPW) del Partido Despertar Nacional (PKB) Kalimantan del Sur, Nieto de Ahmad Syamsurijal hacer networking peregrinaje y vino al para ulama a la comunidad de Martapura.

Esto se hizo como una forma del servicio político de Aswaja y la tradición de los cuadros del PKB que siempre confían en los pasos de su lucha siguiendo el consejo de los ulama.

La visita comenzó con una visita a la residencia del anciano clérigo de Martapura, Tuan Guru Muaz Hamid, el viernes 14 de noviembre de 2025.

En un cálido encuentro, Cucun transmitió sus saludos e informó sobre los diversos logros de los cuadros del PKB, tanto ejecutivos como legislativos, que continúan trabajando por la comunidad.

«Vinimos para recibir bendiciones y transmitir un informe confiable de que los combatientes del PKB en Banua continúan esforzándose por luchar por los intereses del pueblo. Pedimos oraciones y consejos para que esta lucha siga por el camino correcto y útil», dijo Cucun.

Además, Cucun continuó su peregrinaje a la Tumba del Guru Sekumpul Muhammad Zaini Abdul Ghani, un erudito carismático que se convirtió en un ejemplo de moral, risa y sinceridad para la gente de Kalimantan del Sur.

En el complejo de tumbas de Sekumpul, ofreció oraciones para que todos los pasos en la lucha política del PKB sean siempre bendecidos.

«La peregrinación a la tumba de Abah Guru Sekumpul es un recordatorio de que la política debe realizarse con un corazón limpio, la intención de Alá y priorizando el beneficio. Su ejemplo es una brújula moral para nosotros», dijo.

Después de la peregrinación, visitó Rois Syuriah PWNU South Kalimantan, KH. Wildan Salman, quien también es el director del internado islámico Tahfidzul Al-Qur’an Darussalam Martapura. En esta ocasión explicó los principios políticos del Nahdliyin y absorbió varias aportaciones importantes sobre el papel estratégico del PKB como partido nacido del seno del Nahdlatul Ulama.

«Pedimos su consejo sobre cómo se debe llevar a cabo la lucha política del PKB: permanecer humildes, adherirse a los valores de Aswaja y priorizar los intereses de la comunidad. Los consejos de estos académicos son la dirección de nuestros pasos», dijo Cucun.

Cucun enfatizó que cada paso político del PKB en Kalimantan del Sur siempre debe estar arraigado en las tradiciones ulama y los tesoros científicos de Nahdlatul Ulama.

«Como cuadros de Aswaja y luchadores políticos, queremos asegurarnos de que la lucha del PKB se base siempre en los valores de adab, servicio y maslahat. Con el consejo de profesores y académicos, si Dios quiere, esta lucha seguirá centrada y traerá bien a Banua», enfatizó.