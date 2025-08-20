Perdonados a las víctimas, 4 racimos de plátano pueden ser la ayuda de la policía

Gowa, vivo – Lágrimas Haru Colorear la sala de policía del sector de Barombong, Gowa Regency, South Sulawesi, martes (19/08/2025). Un trabajador diario independiente llamado Erlangga finalmente pudo irse a casa después de obtener un acuerdo de caso a través del mecanismo justicia restaurativa.

Erlangga fue arrestado previamente por la policía por robar cuatro racimos de plátano propiedad de Rustam en Jalan Poros Tangngalla, Village de Kanjilo, Distrito de Barombong, el domingo (8/17/2025) por la tarde. La acción imprudente se llevó a cabo porque fue aplastada por las necesidades económicas.

De los cuatro racimos de plátano tomados, dos de ellos fueron vendidos por Rp150 mil en la aldea de Barombong, distrito de Tamalate, Makassar. El dinero se usó de inmediato para pagar las cuotas semanales de una deuda de cooperativa propiedad de una de las SOES de RP100 mil.

Recinto policial de Gowa aplicando justicia restaurativa el caso del robo de plátano

Sin embargo, antes de que se vendieran otros dos racimos de plátano, la policía logró atrapar a Erlangga. Frente a oficiales y víctimas, sollozó para disculparse y prometió no repetir sus acciones.

Rustam finalmente revocó el informe y perdonó sinceramente a Erlangga. El proceso de * Justicia restaurativa * tuvo lugar presenciado por el jefe de la aldea de Kanjilo, líderes comunitarios, oficiales de policía y familias de ambas partes.

El jefe de policía de Gowa, AKBP Muhammad Aldy Sulaiman, enfatizó que este enfoque se adoptó con consideraciones humanitarias, sin eliminar el valor de la educación legal.

«Alhamdulillah, hoy, la estación de policía de Gowa junto con la policía del sector de Barombong llevó a cabo * justicia restaurativa * contra los presuntos perpetradores de robo de cuatro racimos de plátano», dijo Muhammad Aldy Sulaiman.

«La consideración es que esta es la primera vez que se ha hecho, el motivo se debe a las necesidades económicas y la víctima ha perdonado con un alma grande», continuó.

El jefe de policía agregó, la justicia restaurativa no significaba justificar el robo. Sin embargo, este enfoque es un paso humanitario que da un efecto disuasorio mientras se mantiene la armonía social. Como una forma de preocupación, la Policía Regional de Gowa también brinda asistencia en forma de dinero y comida para víctimas y perpetradores.

El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Gowa, AKP Bachtiar, explicó que se cumplieron todas las condiciones legales y sociales, de modo que el caso podría resolverse fuera del tribunal.

«Se ha restaurado la pérdida estimada de alrededor de 300 mil.

Aunque es libre, Erlangga permanece bajo la supervisión de la policía y la comunidad circundante. Con una cara llena de arrepentimiento, afirmó que su acción se debió puramente a la presión económica y la carga de la deuda.

«Admito que estaba mal, lo siento mucho. En ese momento pensé que la deuda en la cooperativa tenía que pagarse todas las semanas. Usé el dinero de la venta de plátanos directamente por cuotas. Prometí no repetirlo nuevamente. Quiero trabajar Halal para proteger a la familia», dijo con una voz temblorosa.

Ahora, Erlangga puede regresar con su familia, incluida su esposa que está embarazada. Este caso es un recordatorio de que la justicia no siempre tiene que ser confirmada a través de bares de hierro, pero también puede pasar por un corazón espacioso y un acuerdo pacífico para la humanidad. (Idris Tajannang/Tvone/Gowa)