Perdiendo por diferencia de goles, la selección nacional de Indonesia es eliminada

Doha, EN VIVO – Harapán Selección Nacional de Indonesia Sub-17 avanzará a dieciseisavos de final Mundial Sub-17 2025 ya pasó. Aunque la lucha de Garuda Muda en la fase de grupos fue bastante alentadora, el equipo que entrenaban Nova Arianto Tuvieron que ser eliminados porque perdieron por diferencia de goles frente a sus competidores en la tercera mejor clasificación.

Lea también: Más popular: Fantástica selección nacional sub-17, Erick Thohir elimina a Nova, Timur Kapadze listo para entrenar a Indonesia



Según los resultados de la clasificación final, Indonesia ocupa la novena posición entre 12 equipos en tercer lugar. Sólo los ocho mejores equipos del tercer lugar de cada grupo tienen derecho a avanzar a los dieciseisavos de final.

Causas de la eliminación de Indonesia

Lea también: La impactante confesión de Timur Kapadze de estar listo para entrenar a la selección nacional de Indonesia



Indonesia terminó la fase de grupos con tres puntos, resultado de una victoria sobre Honduras y dos derrotas contra Zambia y Brasil. Desafortunadamente, la diferencia de goles de -5 es el principal obstáculo, porque otros países en tercer lugar tienen mejores registros de goles.

Mejor Tercer Puesto Final del Mundial Sub-17 2025

Lea también: Al no poder llegar al Mundial de 2026, la selección nacional sub-23 de Indonesia recibe un mensaje firme de Sumardji: el oro de los SEA Games es un precio muerto



Con este resultado, Indonesia no logró penetrar entre los ocho primeros de la tercera mejor clasificación. Mientras tanto, Chile fue el último equipo en clasificarse para los dieciseisavos de final con una diferencia de goles de -4, sólo un punto por delante de Indonesia.

La lucha todavía vale la pena apreciarla

Aunque quedó eliminada, la actuación de la selección nacional sub-17 de Indonesia en Qatar sigue siendo digna de reconocimiento. Jugadores jóvenes como Evandra Florasta, Rafi Rasyiq y Fadly Alberto parecieron valientes para enfrentarse a equipos mundiales fuertes como Brasil y Zambia.

El entrenador Nova Arianto destacó que esta experiencia fue una lección valiosa para la generación joven de Indonesia.

«Hemos hecho todo lo posible. Los niños lo han dado todo. Esperemos que este sea el comienzo de un futuro mejor para el fútbol indonesio», afirmó tras el partido.