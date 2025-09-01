¡Perdiendo en la final del alboroto! Suárez escupió al entrenador, Messi CS fue golpeado por Seattle golpeado

VIVA – Final Leagues Cup 2025 Antara Inter Miami Y Seattle Sounders en el campo Lumen terminaron en el caos. Inter reforzado Inter Miami Lionel Messi indefenso después de perder un deslizamiento de tierra 0-3. Esta derrota lo hizo Luis Suárez Sube y realiza una acción controvertida.

Una vez que suena el largo silbato, la tensión de calor se rompió en el medio del campo. ADU empujando entre jugadores se convirtió en una conmoción. Varios jugadores estuvieron involucrados en peleas de puños, incluso el defensor del Inter Miami, Maximiliano Falcón, fue registrado con Cody Baker. En breve, Toto Ávila soltó el primer golpe que estaba calentando cada vez más la atmósfera.

En medio de ese caos, Suárez estuvo involucrado. La ex estrella del Liverpool se había acercado a Obed Vargas y casi desencadenó una nueva conmoción. Sin detenerse allí, también fue visto discutiendo con uno de los miembros del personal de los Seattle Sounders. Aunque el portero del Inter Miami, Oscar Ustari, intentó romper, la situación no estaba controlada.

Cuando el personal de los Sánicos intentaron evitar, Suárez supuestamente estaba escupiendo hacia su rostro. La acción provocó fuertes críticas en las redes sociales. No se puede tolerar el comportamiento de muchos ciudadanos que el juez Suárez no sean tolerados e instaron a que sea sentenciado a sanciones severas.

«Escupir al personal del oponente es vergonzoso, no importa cuánto talento. Esta actitud empaqueta el nombre del jugador para siempre», escribió un usuario de One X.

Entrenador del Inter Miami, Javier MascheranoElegir hablar económico de este caos. «No vi de primera mano, así que no puedo comentar. Lo que está claro es que algo como esto nunca es divertido. Si hay una reacción, también puede haber una instalación», dijo Mascherano.

Esta derrota no solo deja una herida para Messi y sus amigos, sino también la sombra del escándalo de Suárez que una vez más contamina su carrera.