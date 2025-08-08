`Perdidas elecciones de 2019 debido a la votación falsa`: Malikarjun Khage ataca al primer ministro Modi







Un día después Líder De la oposición en Lok Sabha, Rahul Gandhi, presunto fraude electoral, el presidente del Congreso, Mallikarjun Kharge, lanzó el viernes un ataque mordaz contra el primer ministro (primer ministro) Narendra Modi y el Partido Bharatiya Janata (BJP), alegando «robo de votos».

Al dirigirse al Congreso ‘`Vote Adhikar Rally` en el Parque Freedom de Bengaluru, Kharge afirmó que el partido había perdido las elecciones generales de 2019 debido a’ votos falsos ‘, informó ANI.

«El gobierno actual es un gobierno de robo. Modi está haciendo que este país llore con votos falsos. Había dicho esto en 2019. En toda mi vida, perdí en las elecciones de 2019, también perdí por votos falsos, que ahora ha salido a la luz «, dijo el veterano político.

Reiterando el reclamo de «robo de votación» de Gandhi en Mahadevapura en Bengaluru Central, el presidente del Congreso afirmó que la Comisión Electoral trabaja a instancias del primer ministro Modi y el ministro de Interior de la Unión, Amit Shah.

Él dijo: «En las elecciones celebradas en BengalurúUna Asamblea Legislativa ha verificado 6,60,000 votos. La última elección fue una elección de traición. El intento de Modi es que incluso si las personas no votan, Modi y Amit Shah ordenan a la Comisión Electoral que decida dónde votar menos y dónde votar más. El primer ministro Modi ya ha intimidado al Congreso y otros partidos y ganó la mayoría «.

Dijo que el BJP ganó las encuestas de la Asamblea Maharashtra y Karnataka y las elecciones de 2024 Lok Sabha ilegítimamente.

«Anteriormente en MaharashtraY en Karnataka, ha continuado el mismo truco. Modi y compañía no ganaron las elecciones de 2024 «, dijo.

Agregó que los parlamentarios del bloque de India marcharán a la oficina de la Comisión Electoral en Delhi el 11 de agosto.

«Este gobierno no sobrevivirá, lo haremos rechazado por la gente. No solo para derribarlos, les enseñaremos una lección; están arruinando a nuestro país con malas políticas económicas. El lunes, todos los parlamentarios caminarán hacia el Comisión electoral y apelar a la Comisión en Delhi. Hemos convocado una reunión de los líderes de la Alianza de la India. Todos deberíamos estar unidos; De lo contrario, el primer ministro Modi habría llegado al poder como este «, dijo Kharge.

Recordando el famoso discurso de Mahatma Gandhi durante el movimiento de dejar de fumar, Kharge dijo: «Haz o muere para proteger la constitución».

«En ese momento, abandonaron India el 9 de agosto. De la misma manera, vamos a hacer o morir para proteger el Constitución. Agradezco a Rahul Gandhi. Está trabajando para crear conciencia entre la gente. Está listo para cualquier cosa. A pesar de que tiene 40-50 casos en su contra, continúa su buen trabajo «, dijo el líder del Congreso.

Mientras tanto, abordando la manifestación, Gandhi exigió que la CE proporcionara inmediatamente las listas de votantes y las grabaciones de video de los últimos 10 años.

«La ideología de BJP está en contra de la constitución de la India. Todos los líderes y trabajadores del Congreso lo protegerán … La Comisión Electoral de la India debería darnos las listas de votantes y las grabaciones de video de los últimos 10 años, inmediatamente», dijo, y agregó que en la conferencia de prensa del jueves, había demostrado el 100 por ciento de que el cuerpo electoral y el BJP han cometido el robo de votos. Gandhi también dijo que una encuesta en Karnataka había indicado que el Congreso obtendría 15-16 escaños en las últimas elecciones de Lok Sabha.

«Según nuestras encuestas, estábamos adelante en 16 escaños. Pero solo ganamos 9 escaños, después de lo cual comenzamos a preguntar si realmente perdimos esos escaños. Buscamos ayuda de la Comisión Electoral. Pedimos la lista de votantes y las imágenes de CCTV, pero no nos ayudaron en absoluto. Luego cambiaron la ley con respecto a proporcionar videos», dijo.

«Hemos protegido la Constitución de la India. Las voces de Ambedkarji, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru y Sardar Patel Echo en la Constitución de la India. Basavana, Narayana Guru y Phule Ji Voices de él. Nuestra constitución de la India da derecho a cada persona a votar,» dijo Gandhi.

