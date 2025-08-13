Pérdida estatal de RP1 T, el ex ministro de religión Yaqut fue prohibido por el KPK

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Continuar explorando el supuesto caso Corrupción de la cuota de Hajj 2024. Después de que su estado se elevó a la etapa de investigación, la institución anti -prosimina reveló las pérdidas estatales estimadas causadas por más de RP1 billones en función del recuento inicial interno.

«En este caso, el cálculo inicial de la supuesta pérdida de su país fue más de RP1 billones», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, a los periodistas en el KPK Red and White Building, South Yakarta, lunes 11 de agosto de 2025.

Aunque el KPK tiene cálculos iniciales, Budi afirmó que el valor de la pérdida debe estar esperando una auditoría oficial de la Agencia de Auditoría Suprema (BPK). «Lo hemos discutido con BPK, pero este sigue siendo un recuento inicial. Más tarde, BPK contará con más detalle», explicó.

El ex ministro de religión ya está prohibido



Ministro de Religión (Menag) YAQUT COLLIL QUUUMAS

Como parte del proceso de investigación, el KPK emitió una carta prohibida del ex ministro de religión, Yaqut cholil qouumasDesde el 11 de agosto de 2025. Esta prohibición es válida por seis meses.

«El KPK ha emitido un decreto con respecto a la prohibición de viajar al extranjero contra YCQ relacionada con el caso», dijo Budi Praseteto, el martes 12 de agosto de 2025.

Los hombres de Yaqut también están atrapados

Además de Yaqut, el KPK también prohibió a otras dos personas, ex personal especial (personal) Yaqut, Ishfah Abidal Aziz (IAA) y el propietario de Maktour Fuad Hasan Masyhur (FHM).

Según Budi, la prevención se lleva a cabo para que las partes involucradas permanezcan en Indonesia para el proceso de investigación sin problemas.

Respuesta Yaqut sobre la prohibición

A través de su portavoz, Anna Hasbie, Yaqut admitió que solo aprendió sobre las noticias de los informes de los medios. Hizo hincapié en su compromiso de cumplir con el proceso legal.

«Como parte de las personas que respetan la ley, enfatizó su compromiso de cooperar con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para completar este caso de acuerdo con las disposiciones existentes», dijo Anna en una declaración escrita, el martes 12 de agosto de 2025.

Anna agregó, Yaqut entendió que la mudanza del KPK era parte de los procedimientos legales. Él cree que la investigación se ejecutará de manera objetiva y proporcional, y espera que todas las partes esperen los resultados sin prejuicios.

Más de 100 agencias de viajes Hajj están involucradas

El KPK sospecha que hay más de 100 agencias de viajes Hajj involucradas en el supuesto caso de corrupción relacionado con la determinación de las cuotas y la implementación de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

«Viajar (Agencia de viajes de Hajj, ed.) No es solo una docena, incluso si no estoy equivocado más de 100, sí. Hay muchos», dijo el diputado interino de acción y ejecución del KPK ASEP Guntur Rahayu en el edificio KPK Red and White, Jakarta, martes por la noche del 12 de agosto de 2025.

ASEP explicó que la gran agencia de viajes obtiene una ración de cuota Hajj especial que también es mayor que la asignación de 10,000 cuotas adicionales para Hajj en 1445 hijri o 2024 AD.

El estado aumenta después de la inspección de YAQUT

El KPK aumentó oficialmente el estado de manejar este caso a la etapa de investigación después de examinar Yaqut el 7 de agosto de 2025.

Después del examen, Yaqut se mostró reacio a comentar sobre la presunta participación del ex presidente Joko Widodo En la solicitud adicional de la cuota de peregrinación.

Además de Yaqut, el KPK también ha examinado una serie de partes, a partir del Director General de Hajj y Umrah Hilman Latief, el jefe de la agencia de implementación de BPKH Fadlul Imansyah, al predicador Khalid Basalamah.

Casos sentados de casos de cuotas de Hajj

Este caso comenzó con informes de cinco grupos comunitarios y alianzas de estudiantes y jóvenes para la justicia del pueblo (desfiles del pueblo) al KPK.

Las acusaciones de irregularidades ocurrieron cuando Indonesia recibió una cuota adicional de 20 mil cuotas de Hajj en 2024. Según las disposiciones de la ley número 8 de 2019, se deben otorgar cuotas del 92 por ciento o 18,400 para los peregrinos regulares, y el 8 por ciento restante o 1,600 cuotas para el hajj especial.

Sin embargo, en realidad, la distribución se lleva a cabo promedio: 10 mil cuotas para peregrinos regulares y 10 mil para un hajj especial. Teniendo en cuenta que los costos especiales de Hajj son mucho más altos, se considera que esta división proporciona grandes beneficios para ciertas partes y no de acuerdo con las regulaciones aplicables.

Al manejar este caso, el KPK aplica el Párrafo 2 del Artículo 2 (1) y el Artículo 3 de la ley número 31 de 1999 sobre la erradicación de los delitos de corrupción, según lo modificado por la ley número 20 de 2001, junto con el artículo 55 del Código Penal. Ambos artículos regulan el acto de enriquecerse a sí mismos o otros contra la ley, así como el abuso de autoridad que causa pérdidas estatales.