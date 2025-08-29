¡Pérdida! El jugador de tenis indonesio no pudo avanzar a las semifinales de UTR Pro Tennis Tour Bali

VIVA – Pasos jugador de tenis Indonesia se detuvo en la ronda preliminar de Tennis Tour Bali 2025 de la calificación de tenis universal (UTR). Hasta el quinto día del torneo, no había representantes de los singles de los hombres rojos y blancos que pudieron ganar.

Anthony Susanto se convirtió en uno de los representantes que descendieron en el Grupo B. jugando por cuarta vez, Anthony había resistido una feroz resistencia contra el tenista australiano, Stefan Storch, en el A NUSA Dua Field en Bali, jueves 28 de agosto de 2025.

Anthony estaba 4-2 por delante en el primer set, pero no pudo mantener el impulso. Storch dirigió 6-4 por delante. Anthony había aumentado al ganar el segundo set a través de Titebreak 7-6 (1). Desafortunadamente, la consistencia del juego está temblando en el conjunto decisivo. Debe reconocer la superioridad de Storch 4-6 después de luchar durante 1 hora 40 minutos.

Con ese resultado, Anthony cerró el Grupo B preliminar en la cuarta posición de cinco participantes. Los factores de concentración y no usar puntos importantes son un récord separado para el tenista de 28 años.

Rinaldi Aqila Salim experimentó un destino similar en el Grupo A. El joven jugador de 19 años tuvo que estar satisfecho de habitar la posición de cuidador después de perder ante Eric Tripati (Australia) a través de un duelo de tres sets, 2-6, 6-2 y 3-6.

Otro representante, Tegar Abdi Satrio Wibowo, tampoco logró forjar resultados positivos. Frente a Alexander Klincharov, Tegar perdió dos sets directos 2-6, 2-6.

Con estos resultados, Indonesia se confirma sin un representante en las semifinales. Cuatro boletos para los cuatro primeros ganados por Alexander Chang (EE. UU.), Luca Liu (EE. UU.), Vladislav Melnic (Rumania) y Patricio Alvarado (Ecuador).