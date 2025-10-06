Pérdida del caso de estaño de IDR 300 billones, Prabowo: ahorramos para la gente

Bangka Belitung, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto enfatizó el compromiso del gobierno de erradicar mío ilegal y contrabando de recursos naturales que causan pérdidas nación hasta cientos de billones de rupias.

Durante su visita de trabajo a la provincia de Bangka Belitung Islands, Prabowo fue testigo de la sumisión activo Botín estatal de varias compañías involucradas en actividades mineras sin permiso (minería ilegal) en el área de PT PT Estaño Tbk.

Resultados confiscados estatales relacionados con minas ilegales en Bangka Belitung Foto : Equipo de medios presidencial Prabowo Subianto

«Esta mañana fui a Bangka juntos para presenciar la entrega de arranque estatales de compañías privadas que llevaron a cabo violaciones de la ley. Esta es una minería sin permiso en el área de PT Timah», dijo Prabowo, lunes 6 de octubre de 2025.

Prabowo dijo que, a partir de los resultados de la acción llevada a cabo por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, seis fundiciones junto con pilas de tierras raras (tierras raras) y lata de lingotes fueron incautados con éxito por la oficina del fiscal.

El valor total de los activos de fundición incautados alcanzó Rp6-7 billones, mientras que se estima que la pérdida potencial del estado de la práctica ilegal alcanzó RP300 billones.

«Podemos imaginar la pérdida del estado solo de las 6 compañías, la pérdida estatal del potencial total puede alcanzar Rp300 billones. La pérdida estatal ha estado ejecutando RP300 billones. Prabowo dijo.

Además, Prabowo apreció los rápidos pasos dados por la oficina del Fiscal General, el TNI, Bakamla, Aduanas y Impuestos Especiales, así como varias partes que habían trabajado juntas en los esfuerzos para salvar la riqueza estatal.

Presentación del botín estatal a PT Timah Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

«Agradezco a las autoridades, al comandante de TNI, a la Marina, Bakamla, aduanas, todas las partes que se han movido rápidamente para que puedan ser salvados por estos activos. En el futuro significa que podemos ahorrar cientos de billones para nuestra gente», concluyó.