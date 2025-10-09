Perder 2-3 ante Arabia Saudita, este es un escenario complicado que podría llevar a la selección de Indonesia al Mundial de 2026

Jacarta – Pasos Selección Nacional de Indonesia en la cuarta ronda Clasificación para la Copa del Mundo 2026, la zona asiática todavía tiene posibilidades, aunque el equipo Garuda debe admitir la ventaja de 2-3 de Arabia Saudita en King Abdullah Sports City, Jeddah, el jueves por la mañana WIB, 9 de octubre de 2025.

De hecho, las esperanzas se dispararon después de que Kevin Diks abriera el marcador con un penalti en el minuto 11. Sin embargo, la ventaja se hizo añicos después de que los locales respondieran con un gol de Wahen Saleh (17′) y dos disparos de Feras Albrikan (36′, 62′).

Diks tuvo tiempo de reducir distancias en el minuto 88, pero no tuvo tiempo suficiente para salvar a Indonesia de la derrota.

Aun así, las posibilidades de Garuda están encaminadas Copa del Mundo 2026 no ha desaparecido del todo. Todavía quedan dos partidos que podrían marcar una gran historia para el fútbol indonesio.

Escenario 1: Indonesia debe vencer a Irak

La primera condición es clara: hay que ganarle a Irak. Indonesia se enfrentará a Irak el domingo 12 de octubre de 2025. Tres puntos de ese partido mantendrán sus posibilidades de terminar al menos en el segundo puesto del Grupo B.

Si Indonesia gana, sin importar el resultado, la posibilidad de clasificarse sigue abierta. La esperanza es que Irak no pueda vencer a Arabia Saudita en el partido final el 15 de octubre de 2025.

Si termina en segundo lugar, Indonesia avanzará a los playoffs asiáticos en noviembre de 2025 para enfrentarse al subcampeón del Grupo A.

El partido se jugará a dos partidos, de ida y de vuelta. El ganador del duelo tiene derecho a presentarse al repechaje interconfederaciones de Estados Unidos en marzo de 2026, luchando por los dos billetes restantes al Mundial.

Escenario 2: La posibilidad de ganar el grupo todavía está ahí, pero es difícil

Todavía hay pocas posibilidades de que Indonesia termine como ganador de grupo y se clasifique directamente para la Copa del Mundo de 2026, pero las condiciones no son fáciles.

Garuda debe ganar por un margen mínimo de dos goles a Irak y luego esperar que Irak también gane por un margen de dos goles a Arabia Saudita en el partido final.

En este escenario, Indonesia encabezará la clasificación con una diferencia de goles de +1, muy por delante de Arabia Saudita, que ocupa el segundo lugar con 0, e Irak, que ocupa el tercer lugar con -1.