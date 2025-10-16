Percasi DKI inaugurado oficialmente, Hardiyanto Kenneth recibe dos desafíos de Pramono y Utut Adianto

VIVA – Gestión de asociaciones Ajedrez Toda Indonesia (Percasi) DKI Yakarta para el período 2025-2029 fue inaugurada oficialmente por el Presidente General PB Percasi Centro, GM Él usa Adianto.presenciado por el gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung Wibowo, en Balai Agung, Ayuntamiento de Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Durante la inauguración, Hardiyanto Kenneth, quien fue nombrado Presidente General de Percasi DKI Yakarta, recibió dos grandes desafíos del Gobernador de DKI Yakarta. Pramono Anung Wibowo y el gerente general Utut Adianto.

En su discurso, Pramono desafió a Kenneth a continuar la tradición de DKI Yakarta como campeón absoluto en el Campeonato Nacional de Ajedrez de 2025 (Kejurnas), que pronto tendrá lugar en Mamuju, Sulawesi Occidental, del 7 al 13 de noviembre de 2025.

«Como todos sabemos, Percasi DKI Jakarta siempre hace buenas contribuciones y logros para DKI Jakarta, incluso en varios campeonatos. Espero que en el próximo Campeonato Nacional que se celebrará en Mamuju, Sulawesi Occidental, Percasi DKI Jakarta siga siendo el campeón absoluto», dijo Pramono.

«Para el Sr. Kenneth y sus amigos que acaban de ser nombrados, espero que este buen impulso continúe manteniéndose. Luego aquí veo que también hay BUMD de DKI Jakarta que están en la gestión de Percasi DKI como consejo de supervisión, por favor sigan apoyando esta actividad de Percasi para que podamos mantener el título de campeón general», dijo Pramono.

Este desafío también fue aceptado por el hombre conocido familiarmente como Bang Kent. Dijo que está listo para traer a Percasi DKI Jakarta para defender el título de campeón general previamente logrado, donde DKI Jakarta logró ganar seis medallas de oro. Ahora, Kent apunta a 10 de un total de 17 de oro en juego.

«El Campeonato Nacional anterior se celebró en Yakarta y pudimos ganar seis medallas de oro. Espero que bajo mi liderazgo pueda sumar cuatro más, a 10 medallas de oro de las 17 medallas de oro disponibles. Este objetivo ciertamente no es fácil, pero somos optimistas porque tenemos un stock de atletas jóvenes potenciales que continúan mostrando un desarrollo extraordinario», dijo el miembro del DPRD de DKI Jakarta de la facción PDI Perjuangan.

Kent dijo que este Campeonato Nacional no era sólo un evento para mantener la tradición, sino también una oportunidad para demostrar que el desarrollo del ajedrez en Yakarta continúa funcionando bien y genera nuevas semillas de logros.