VIVA – Asociación Ajedrez Toda Indonesia (Percasi) DKI Yakarta ha vuelto a lograr un logro brillante al retener el título de campeón general en el Campeonato Nacional de Ajedrez de 2025 (Kejurnas), que tendrá lugar del 7 al 13 de noviembre de 2025 en Mamuju, Sulawesi Occidental.

El equipo capitalino de ajedrez cerró el certamen con 14 medallas, seis de oro, dos de plata y seis de bronce. Este logro repite el éxito del Campeonato Nacional de 2023, cuando Yakarta fue la anfitriona y también ganó seis medallas de oro.

Este éxito también aborda los desafíos Gobernador DKI Jakarta Pramono Anung, quien solicitó que se mantuviera el título de campeón general al inaugurar la gestión de Percasi DKI Jakarta para el período 2025-2029, bajo el liderazgo del Presidente General Hardiyanto Kenneth en octubre pasado.

«Alabado sea Dios, este título de campeón general es el resultado del arduo trabajo de todo el equipo. Gracias al Sr. Gobernador Pramono Anung por su motivación y entusiasmo por todos nosotros», dijo Kenneth en el aeropuerto Soekarno-Hatta, Tangerang, el jueves 13 de noviembre de 2025.

«Estoy agradecido de poder cumplir la promesa hecha al gobernador Pramono Anung de defender el título de campeón absoluto, como esperaba durante la inauguración en el Ayuntamiento», añadió el hombre conocido familiarmente como Bang Kent.

Aunque logró defender su título general, Kent admitió que todavía no estaba completamente satisfecho. En realidad, aspiraba a diez medallas de oro, pero el resultado final fue sólo seis.

«Si gano la general, cumpliré mi promesa al gobernador Pramono Anung. Sin embargo, para ser honesto, no estoy satisfecho con ganar esta medalla, porque nuestro objetivo son diez oros», dijo Kennerth.

“Enviamos 38 atletapero los resultados fueron incorrectos, además de que 4 de nuestros mejores atletas, que seguramente ganarían medallas de oro, no pudieron ir a Mamuju. «Está bien, esto se utilizará como material de evaluación y en el futuro cambiaremos el sistema de formación y guardería», dijo el miembro de la Comisión C DPRD DKI Yakarta de la facción PDI Perjuangan.

En la clasificación final, DKI Yakarta quedó por delante de Java Oriental en el segundo lugar con cuatro oros, tres platas y cuatro bronces. En tercer lugar está Yogyakarta con tres oros, tres platas y dos bronces. Además de seis oros, DKI Yakarta también ganó dos platas y seis bronces.