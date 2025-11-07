Perbati utiliza anillos y torneos de boxeo para reducir las peleas entre los jóvenes

VIVA – Gerente general Boxeo Indonesia (Perbati) bajo el liderazgo de Ray Zulham Farras Nugraha muestra un doble compromiso para promover el deporte del boxeo amateur y al mismo tiempo reducir el número de delincuentes juveniles.

Lea también: En medio de la sangre y las lágrimas de Gaza, Floyd Mayweather incluso dice que apoya a Israel



Junto con la policía de Bogor, Perbati celebrará el Campeonato de Boxeo de la Copa Jefe de Policía de Bogor 2025 del 13 al 15 de noviembre de 2025 en Ciseeng Prigi Mekar HSBC, Bogor, Java Occidental. Este evento tiene un tema interesante y está lleno de significado social: «Pelea no, boxeo sí».

El jefe de policía de Bogor, AKBP, Wikha Ardilestanto, brindó pleno apoyo a la organización del campeonato. Según él, esta actividad es un medio positivo para que los adolescentes canalicen su energía y emociones de forma saludable.

Lea también: El boxeador británico Pat Brown sorprende a Estados Unidos y su combate de debut termina con un brutal KO



«Me gustaría agradecer a Perbati por su apoyo. Realmente necesitamos la campaña Brawl No, Boxing Yes para reprimir las peleas en la zona de Bogor. Aquellos a los que les gusten las peleas pueden canalizar su entusiasmo en el ring», dijo AKBP Wikha Ardilestanto, el viernes 7 de noviembre de 2025

El presidente de Perbati, Ray Zulham Farras Nugraha, enfatizó que este paso está en consonancia con la misión de la organización de desarrollar a los atletas y formar el carácter de la generación más joven.

Lea también: Historias místicas en el mundo del boxeo: el sueño de matar de Sugar Ray Robinson se hace realidad



«Resolver peleas no es sólo tarea de la policía, sino también responsabilidad de la comunidad. Invitamos a los adolescentes a los que les gustan las peleas a ir al ring de boxeo. Quién sabe, de ahí nacerá un potencial atleta nacional que puede enorgullecer a la nación», dijo Ray Zulham.

Ray agregó que campeonatos como este también son parte del programa continuo de Perbati para fortalecer el desarrollo del boxeo amateur en el país.

Perbati planea seguir celebrando varios campeonatos a nivel regional y nacional para ampliar el alcance del entrenamiento.

“Eventos como este son importantes para brindar experiencia competitiva a las personas. bóxer joven. «Cuanto más a menudo participen en campeonatos, mayores serán las posibilidades de producir boxeadores de calidad que puedan penetrar a nivel nacional e internacional», concluyó Ray.