Peradi Sai instala el comité de RSE, la vanguardia de administrar un programa social que tiene un impacto real en la comunidad

Yakarta, Viva – Asociación de Abogados de Indonesia Suara Indonesia Abogado (Aves de corral SAI) inauguraron oficialmente la nueva administración para el período 2025-2030 el viernes 12 de septiembre en el Hotel Sheraton Grand Yakarta Gandaria City.

Leer también: KPK examinará al vicegobernador de BI



Se confirmó que un total de 214 administradores de todas las regiones de Indonesia mueven las ruedas de la organización, y fortalecieron el papel de los defensores en la aplicación de la ley y el servicio comunitario.

Presidente Peradi saiHarry Ponto, enfatizó que esta nueva administración no solo se centró en la regeneración y el fortalecimiento de la integridad profesional, sino que también amplió contribuciones social organización.

Leer también: Conmemorando el Día de la Caridad Internacional, Bobby the Cat tiene acción compartida en Yakarta



«El tema de United para mantener la integridad, el trabajo para defender la justicia no es solo un eslogan, sino un compromiso conjunto para defender la ética profesional, garantizar que los defensores estén presentes en la aplicación de la ley, sino que tienen un impacto positivo en la vida de las personas», dijo en un comunicado de prensa, el sábado 13 de septiembre de 2025.

Un paso concreto para poder tener un impacto en la vida de las personas es inaugurar la nueva gestión del Comité de Responsabilidad Social (CSR) presidido por Hendra Widjaya, y vicepresidente, a saber, Sutra Dewi, así como miembros del campo Elisabeth Tania; Putri safitri yuninda; Iqbal Hendriyasta; Christien Natalia; Christine Sutjipto; y Fally Avriantara.

Leer también: Rupiah fortalecido en el mercado spot en medio de la dinámica de la situación sociopolítica de la República de Indonesia



Este comité de RSE será la primera línea en el diseño y la ejecución de programas sociales que tienen un impacto real en la comunidad. Hendra enfatizó que el programa de trabajo del comité no solo se limitaba a actividades de servicio social, sino que también se expandiría a los campos de la educación, la humanidad, el empoderamiento comunitario y el medio ambiente.

«El papel de la RSE ahora debe colocarse como una parte importante del servicio profesional para la comunidad. En Peradi Sai estamos decididos a hacer que la RSR sea una manifestación tangible de la preocupación del defensor a través de programas sociales, educación, empoderamiento y el medio ambiente. Todas las actividades se llevarán a cabo con los principios de la transparencia, la sostenibilidad y la solidaridad, por lo que se puede sentir directamente los beneficios por la comunidad de Wrawer».

El comité de RSE ha preparado una serie de programas estratégicos, incluidas donaciones de sangre de rutina, compensación de huérfanos, distribución de alimentos, asistencia para desastres. En el campo de la educación, habrá asesoramiento legal, programas de becas y clases de alfabetización digital y seguridad cibernética para los estudiantes y el público en general.

Además, la asistencia legal y la capacitación en legalidad comercial para MIPYME también se celebrarán para apoyar el empoderamiento económico local.

En el sector ambiental, el comité de RSE planea celebrar un movimiento de plantación de árboles, un programa de agricultura urbana y una campaña para la reducción de plástico desechable. Se espera que todas estas iniciativas fomenten un estilo de vida sostenible y fortalezcan la conciencia pública sobre la importancia de mantener la sostenibilidad ambiental.

Con la inauguración del comité de RSE, Hendra espera que el comité que lidera pueda desempeñar un papel activo como socio estratégico de la comunidad en la creación de un cambio social positivo.

«El comité de RSE también trabajará junto con otros comités en Peradi SAI DPN para implementar un programa de campo cruzado más integrado para la comunidad». dijo Hendra.