Pequeño avión puede volar en el aire, solo necesita luz solar para permanecer en lo alto







El Mesosfera de la Tierra es una «zona sin volar». El aire en esta capa de la atmósfera superior es demasiado delgado para soportar los aviones. Pero los dispositivos nuevos y ligeros podrían desafiar esa regla, requiriendo solo la luz solar para mantenerlos en alto en alto.

La tecnología se basa en la fotoforesis, el flujo de gas generado alrededor de un objeto cuando la luz brilla sobre ella. Este efecto es particularmente fuerte a bajas presiones, como en la mesosfera (50-85 km sobre la Tierra. Los aviones diseñados para aprovechar este principio levitó en condiciones de laboratorio que imitaron la mesosfera, informaron el físico Benjamin Schafer y sus colegas.

Esto podría ayudar a los científicos a desbloquear los secretos de la mesosfera, lo cual es tan mal entendido que se conoce como la «ignorosfera». Solo 1 cm de ancho, los volantes pesan menos de 1 mg. Acunar uno en tu mano siente como no tener nada, dice Schafer, de Universidad de Harvard y tecnologías enrarecidas.

