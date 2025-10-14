Pepe Aguilar, Gloria Estefan, Carín León

Pepe Aguilar, Gloria EstefanCarín León y muchos más se revelan como el primer cartel de artistas escénicos para la 26° edición anual Premios Grammy Latinos.

La entrega de premios en español, que se llevará a cabo el 13 de noviembre en Las Vegas, también dará la bienvenida a los artistas Aitana, Iván Cornejo, DannyLux, Kakalo, Liniker, Morat y Los Tigres del Norte, así como a los 2025. Persona del añoRafael.

La transmisión de tres horas se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena, a donde regresa después de su espectáculo de bienvenida en Miami en 2024.

Todos los artistas son nominados actuales y anteriores, incluido Aguilar, quien recibió una nominación al mejor álbum ranchero/mariachi. Estefan recibió dos nominaciones, incluyendo álbum del año y mejor álbum tropical tradicional por “Raíces”.

Por su parte, Aitana obtuvo dos nominaciones a mejor álbum de pop contemporáneo y mejor paquete discográfico. Cornejo consiguió una nominación a mejor álbum de música mexicana contemporánea y DannyLux obtuvo una nominación en la misma categoría.

Kakalo obtuvo una nominación a mejor canción regional, mientras que León obtuvo tres nominaciones incluyendo álbum del año, mejor álbum de música mexicana contemporánea y mejor canción regional. Raphael será reconocido por su carrera de más de seis décadas como cantante e intérprete multifacético, que lo ha establecido como embajador de la música latina en todo el mundo.

El estreno de los Latin Grammy, donde se premian la mayoría de las categorías, precederá a la transmisión. Próximamente se anunciarán detalles adicionales, incluidos más artistas.