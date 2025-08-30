PEP Jambi Field haciendo 1.243 producción de BOPD a través del pozo PPS-020 en Puspa ASRI

VIVA – PT Pertamina EP (PEP) Jambi Field, registra los logros en el mantenimiento de la resistencia energía National a través del pozo de desarrollo de Puspa ASRI (PPS-020) con una prueba de producción bien producida a través de 1,243 barriles aceite por día (BOPD) Flujo abierto. La tasa de prueba de producción aún se producirá en etapas, a partir de Bean 7 con una cifra de producción de 400 BOPD. El pozo en la aldea de Lopak alai, el distrito de Kumpeh Ulu, Mumaro Jambi Regency, ha logrado exceder el objetivo inicial y fluye naturalmente (flujo natural).

Leer también: Pertamina inaugura Energi Berdikari Village en Sumatra del Sur



PEP Jambi Field, que forma parte de Pertamina Hulu Rokan (Phr) Zone 1, realiza perforación direccional de pozos (J-Type) con Rig NYT-19 (700 hp) hasta que alcanza una profundidad final a 1.439 mmd. Más que más que más allá del objetivo de producción, el compromiso de Pep Jambi Field también es evidencia de una estrategia operativa efectiva. La prueba de producción PPS-020 de las capas R10 y R11 se completa en 21 días de acuerdo con el objetivo, así como registrando cero tiempo no productivo (NPT).

«El logro del que debería estar orgulloso de la operación de perforación de pozos PPS-020 es el Cero NPT, comenzando el logro del objetivo de 21 días de acuerdo con el plan. El pozo comenzó a perforar el 30 de julio de 2025 y el 20 de agosto logró realizar una prueba de producción», dijo el gerente general de PHR Zone 1 Day Widodo.

Leer también: Se invita a shell a bp a comprar combustible en pertamina si carece de stock



El pozo PPS-020 también implementa los programas superiores de la compañía, a saber, Optimus (optimización de la preparación del sitio, optimización de la arquitectura de pozos y la optimización del fluido de perforación). Con un paso efectivo y eficiente, los costos de perforación han realizado con éxito solo el 73% de la autoridad para el gasto (AFE) establecido por SKK Migas.

«Este proyecto es un nuevo espíritu para que continuemos manteniendo el compromiso de apoyar la seguridad energética nacional», dijo Hari.

Leer también: Genjoth de la economía local, Pertamax Turbo Drag Fest 2025 se confirma no solo un evento de carrera



También recordó que la seguridad y la salud ocupacional se convierten en un elemento prioritario importante.

El éxito del PPS-020 se convirtió en un signo de un paso adelante para el campo Pep Jambi en 2025. Con el mismo espíritu, PHR Zone 1 continuará presentando una contribución real a través de la perforación de pozos PPS-X30 en el próximo tiempo. Se espera que la consistencia de este logro mantenga la estabilidad de la producción, así como una evidencia clara de la dedicación de Pertamina para hacer que Indonesia sea independiente y sostenible de energía.

El vicepresidente de comunicación corporativa de PT Pertamina (Persero), agregó Fadjar Djoko Santoso, Pertamina se compromete a alentar a la subsidiaria del sector aguas arriba a aumentar la producción de petróleo y gas de acuerdo con el objetivo de la compañía.

«Aumentar la producción de petróleo y gas en forma de compromiso de Pertamina en apoyar al ASTA del gobierno del presidente Prabowo en auto -asumencia y seguridad energética», dijo Fadjar.